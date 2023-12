Khởi tố nam thanh niên lao xe vào cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ

Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An hiện đã khởi tố đối tượng Tô Bá Hoài Nam (trú tại xóm 11, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) về tội "Cố ý gây thương tích".

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, ngày 11/12, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông 1-46 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại Km18+300, thuộc quốc lộ 46A, đoạn qua địa bàn thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Tô Bá Hoài Nam điều khiển xe máy mang BKS 37M1-944.86, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu di chuyển trên quốc lộ 46A. Khi phát hiện lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, Tô Bá Hoài Nam đã lái xe lao trúng thiếu tá Nguyễn Xuân C. (SN 1986), cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Hưng Nguyên.

Đối tượng bị lực lượng công an khống chế ngay tại chỗ. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng Tô Bá Hoài Nam cho Công an huyện Hưng Nguyên để điều tra, xử lý theo quy định.

Thiếu tá Nguyễn Xuân C bị đối tượng tông trúng.

Vụ việc khiến thiếu tá Nguyễn Xuân C bị gãy chân. Hiện thiếu tá Nguyễn Xuân C đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Hà Nội.

Hình ảnh đối tượng điều khiển xe máy vượt chốt kiểm tra tông trúng thiếu tá CSGT đang làm nhiệm vụ.