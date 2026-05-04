Đột nhập villa trộm cắp tài sản của du khách

Thứ Hai, 18:07, 04/05/2026
VOV.VN - Dịp lễ 30/4 và 1/5 tại khu vực An Bàng, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Công an phường Hội An Tây đã nhanh chóng điều tra, truy xét, làm rõ đối tượng gây án.

Khoảng 13h ngày 2/5, Công an phường Hội An Tây tiếp nhận tin báo của chị T.T.P - chủ một villa tại tổ dân phố An Bàng về việc khách lưu trú tại cơ sở bị kẻ gian đột nhập phòng lấy cắp 2 điện thoại di động Iphone 15 Pro Max và Iphone 16 Pro Max, 1 dây đeo tay da gắn tỳ hưu vàng cùng khoảng 2 triệu đồng tiền mặt.

Công an phường Hội An Tây triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, truy vết, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Dot nhap villa trom cap tai san cua du khach hinh anh 1
Đối tượng thực hiện vụ trộm. 

Phối hợp với Công an xã Núi Thành, Công an phường Hội An Tây nhanh chóng xác định người tiêu thụ số điện thoại liên quan là N.Q.K (trú phường Tây Hồ, TP Đà Nẵng). Đến khoảng 8h ngày 3/5, Công an phường Hội An Tây đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Trương Duy Thức, sinh năm 1993, trú tổ dân phố An Bàng, phường Hội An Tây, có nhiều tiền án, tiền sự.

Tại cơ quan công an, Trương Duy Thức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an phường Hội An Tây đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung
Đến nhà chơi rồi tráo đổi "heo đất" để trộm hàng chục triệu đồng

Công an Thanh Hoá xử lý nhóm lạng lách, đánh võng trên quốc lộ

Phát hiện 2 thanh niên mang súng đi uống cà phê

