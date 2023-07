Khởi tố người đàn ông khai thác trái phép hơn 9.500 m3 cát

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Bình Định xác định, từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2022, ông Trương Văn Hóa (48 tuổi), trú thôn Phú Trung, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã thuê 2 người lái xe máy đào khai thác cát tại vị trí bãi cát phía Đông và phía Tây cột mốc Km 31 tỉnh lộ 639, huyện Phù Cát. Khu vực bị khai thác cát trái phép do Xí nghiệp Sa khoáng Nam Đề Gi - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định đóng tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định quản lý. Số tiền bán cát khai thác trái phép mà ông Trương Văn Hóa thu về hơn 627 triệu đồng với khối lượng hơn 9.500 m3 cát tô.

Khu vực bãi cát bị khai thác trái phép.

Giữa tháng 4/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Bình Định phối hợp với các đơn vị chức năng huyện Phù Cát kiểm tra hiện trường mà Trương Văn Hóa khai thác cát trái phép. Đồng thời, Cơ quan này cũng có yêu cầu định giá tài sản gửi Hội Đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Định để định giá hơn 9.500 m3 cát tô đã bị khai thác trái phép. Hội đồng định giá tài sản kết luận hơn 9.500 m3 cát tô đã bị khai thác trái phép có giá trị hơn 1,9 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Hóa để điều tra làm rõ về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Ông Trương Văn Hóa cùng phương tiện dùng để khai thác cát trái phép.

Thượng tá Nguyễn Trung Hải, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Bình Định cho biết, "Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định đã xác lập một chuyên án đấu tranh, củng cố các dấu hiệu vi phạm và có dấu hiệu hình sự. Đây là vụ án lớn, xảy ra trong thời gian dài và các đối tượng có hành vi vi phạm liên tục. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định quyết tâm triệt phá và đã khởi tố 1 bị can, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định đã phê chuẩn. Sau đó Cơ quan điều tra sẽ mở rộng thêm để xử lý một số đối tượng nữa”.