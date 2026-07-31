Khởi tố người giao xe cho du khách Nga không có bằng lái gây tai nạn chết người

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Hải Anh, sinh năm 1975, trú phường Bắc Nha Trang, để điều tra về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Bà Lê Thị Hải Anh đã bị khởi tố bị can để điều tra theo quy định. Ảnh: CAKH

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 4/5, sau khi uống rượu bia cùng bạn bè, Smoliakov Konstantin, sinh năm 1991, quốc tịch Nga, điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Phú để trở về nơi lưu trú. Khi đến khu vực Quảng trường 2 Tháng 4, người này đã tông vào một phụ nữ đang đi bộ qua đường, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Kết quả giám định xác định nồng độ cồn trong máu của Smoliakov Konstantin vượt rất cao so với quy định.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Smoliakov Konstantin để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Quá trình điều tra mở rộng xác định bà Lê Thị Hải Anh, là lễ tân một khách sạn trên địa bàn, đã cho Smoliakov Konstantin thuê xe máy mặc dù biết người này không có giấy phép lái xe theo quy định của Việt Nam và không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bà Lê Hải Anh làm việc với cơ quan Công an. Ảnh: CAKH

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, việc xử lý trách nhiệm đối với người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển nhằm nâng cao tính răn đe, góp phần phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhất là tại các địa bàn du lịch có nhiều khách nước ngoài thuê xe tự lái.