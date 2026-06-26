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Khởi tố người phụ nữ ở Ninh Bình lừa hơn 559 triệu đồng bằng chiêu "chạy án"

Thứ Sáu, 19:30, 26/06/2026
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VOV.VN - Tự nhận có nhiều mối quan hệ, có thể giúp bị can được tại ngoại và chuyển sang tội danh nhẹ hơn, một người phụ nữ ở Ninh Bình đã lừa chiếm đoạt 559 triệu đồng và vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

Theo công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Oanh (SN 1977, trú tại số 195 đường Quang Trung, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Trần Thị Oanh có quen biết anh V.Đ.H., trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình và biết vợ anh H. đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (trước khi sáp nhập) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

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Đối tượng Trần Thị Oanh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình cung cấp)

Lợi dụng sự lo lắng của gia đình bị can, Oanh đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng giúp vợ anh H. được tại ngoại và chuyển sang tội danh nhẹ hơn.

Tin tưởng những thông tin Oanh đưa ra, anh H. đã nhiều lần giao tiền cho Oanh với tổng số tiền 590 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không thực hiện được những cam kết đã đưa ra mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Sau nhiều lần bị yêu cầu hoàn trả, Oanh mới trả lại cho anh H. số tiền 31 triệu đồng và chiếm đoạt 559 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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