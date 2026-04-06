Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi “Đánh bạc” đối với các đối tượng: Nguyễn Văn Thanh (SN 1973, trú phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình); Trần Thị Tình (SN 1974); Phạm Văn Định (SN 1987); Lê Xuân Trường (SN 1987); Tống Tiến Tuyên (SN 1990); Lăng Văn Tiệp (SN 1992), cùng trú tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức “liêng” tại Thái Nguyên

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an xã Phú Lương kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 5 đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng tiền tại nhà Tống Văn Thành (SN 1965, trú xã Phú Lương) với hình thức chơi “liêng”.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tiền trên 6 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Quá trình điều tra mở rộng, đối tượng Lăng Văn Tiệp đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận tham gia đánh bạc cùng nhóm của Phạm Văn Định vào ngày 26/3/2026. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.