Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức “liêng” tại Thái Nguyên

Thứ Hai, 19:42, 06/04/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức “liêng”, thu giữ hàng triệu đồng cùng tang vật liên quan.

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi “Đánh bạc” đối với các đối tượng: Nguyễn Văn Thanh (SN 1973, trú phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình); Trần Thị Tình (SN 1974); Phạm Văn Định (SN 1987); Lê Xuân Trường (SN 1987); Tống Tiến Tuyên (SN 1990); Lăng Văn Tiệp (SN 1992), cùng trú tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

khoi to nhom doi tuong danh bac bang hinh thuc lieng tai thai nguyen hinh anh 1
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an xã Phú Lương kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 5 đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng tiền tại nhà Tống Văn Thành (SN 1965, trú xã Phú Lương) với hình thức chơi “liêng”.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tiền trên 6 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Quá trình điều tra mở rộng, đối tượng Lăng Văn Tiệp đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận tham gia đánh bạc cùng nhóm của Phạm Văn Định vào ngày 26/3/2026. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

danh_bac_ngay_tai_nha_6_nguoi_bi_tom_gon.jpg

Đánh bạc ngay tại nhà, 6 người bị tóm gọn

VOV.VN - Ngày 31/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Yên Bài vừa phát hiện, xử lý một nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi “liêng” ăn tiền, thu giữ hàng triệu đồng tại chiếu bạc.

Cao Thắng/VOV.VN
Đang chấp hành án treo vẫn tụ tập đánh bạc, 4 người bị bắt quả tang
Đang chấp hành án treo vẫn tụ tập đánh bạc, 4 người bị bắt quả tang

VOV.VN - Ngày 25/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Trần Phú vừa phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép, đáng chú ý trong đó có 2 đối tượng đang trong thời gian chấp hành án treo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Phát hiện nhóm người tụ tập đánh bạc trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh bầu cử
Phát hiện nhóm người tụ tập đánh bạc trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh bầu cử

VOV.VN - Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Công an xã Yên Phong (tỉnh Thái Nguyên) đã phát hiện, xử lý một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc trái phép.

