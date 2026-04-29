Khởi tố nhóm mở nhiều tài khoản ngân hàng, tiếp tay rửa tiền cho đường dây lừa đảo

Các bị can bị khởi tố gồm: Vũ Huy Anh, sinh năm 2004; Đoàn Việt Anh, sinh năm 2003; Nguyễn Hoàng Lập, sinh năm 2003; Lê Bách Minh, sinh năm 2003; Lê Bảo Hoàng Minh, sinh năm 2003 (cùng trú tại thành phố Hải Phòng); Phạm Đình Phú, sinh năm 2004; trú tại Tổ 29A, khu phố 6, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh năm 2008; trú tại Ấp Bầu Tràm Lớn, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Hà Văn Cần, sinh năm 1996; trú tại thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai.

Các bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi phạm tội “Rửa tiền”

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng làm việc cho một công ty lừa đảo tại Bavet (Campuchia). Trước khi xuất cảnh, nhóm này mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi cho công ty thuê để nhận, chuyển tiền từ hoạt động phạm tội nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Khi tiền được chuyển vào, các đối tượng nhanh chóng chuyển tiếp theo chỉ đạo.

Nhận định tính chất phức tạp hoạt động của tội phạm, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án, phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 15 bị hại bị lừa với nhiều thủ đoạn như góp vốn, đổi ngoại tệ, giả danh lực lượng chức năng…, tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Dòng tiền từ tháng 8 đến 11/2025 cho thấy khoảng 100 tài khoản liên quan, giao dịch với tần suất dày đặc, giá trị lên đến nhiều tỷ đồng.