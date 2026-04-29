中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố nhóm mở nhiều tài khoản ngân hàng, tiếp tay rửa tiền cho đường dây lừa đảo

Thứ Tư, 09:05, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trú tại Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về hành vi “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Các bị can bị khởi tố gồm: Vũ Huy Anh, sinh năm 2004; Đoàn Việt Anh, sinh năm 2003; Nguyễn Hoàng Lập, sinh năm 2003; Lê Bách Minh, sinh năm 2003; Lê Bảo Hoàng Minh, sinh năm 2003 (cùng trú tại thành phố Hải Phòng); Phạm Đình Phú, sinh năm 2004; trú tại Tổ 29A, khu phố 6, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh năm 2008; trú tại Ấp Bầu Tràm Lớn, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Hà Văn Cần, sinh năm 1996; trú tại thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai.

Các bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi phạm tội “Rửa tiền”

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng làm việc cho một công ty lừa đảo tại Bavet (Campuchia). Trước khi xuất cảnh, nhóm này mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi cho công ty thuê để nhận, chuyển tiền từ hoạt động phạm tội nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Khi tiền được chuyển vào, các đối tượng nhanh chóng chuyển tiếp theo chỉ đạo.

Nhận định tính chất phức tạp hoạt động của tội phạm, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án, phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 15 bị hại bị lừa với nhiều thủ đoạn như góp vốn, đổi ngoại tệ, giả danh lực lượng chức năng…, tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Dòng tiền từ tháng 8 đến 11/2025 cho thấy khoảng 100 tài khoản liên quan, giao dịch với tần suất dày đặc, giá trị lên đến nhiều tỷ đồng.

PV/VOV.VN
Tag: lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản đường dây lừa đảo xuyên quốc gia công an tỉnh Ninh Bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Đà Nẵng tìm người liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố vào các ngày 20 và 21/9/2025.

Khởi tố đối tượng lừa đảo cầm cố vàng giả, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng
Khởi tố đối tượng lừa đảo cầm cố vàng giả, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng

Ngày 27/04/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Cường, SN 1994, trú tại thôn Mai Hoa, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Campuchia thành lập các nhóm công tác nhằm tăng cường trấn áp lừa đảo trực tuyến
Campuchia thành lập các nhóm công tác nhằm tăng cường trấn áp lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã thành lập 04 nhóm công tác liên ngành để tăng cường thực thi các biện pháp chống hoạt động lừa đảo trực tuyến tại các tỉnh trọng điểm trên khắp Campuchia. Đây là một trong những nỗ lực của Campuchia nhằm quyết tâm triệt phá tận gốc loại hình tội phạm này.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật