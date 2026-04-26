  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Campuchia thành lập các nhóm công tác nhằm tăng cường trấn áp lừa đảo trực tuyến

Chủ Nhật, 21:44, 26/04/2026
VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã thành lập 04 nhóm công tác liên ngành để tăng cường thực thi các biện pháp chống hoạt động lừa đảo trực tuyến tại các tỉnh trọng điểm trên khắp Campuchia. Đây là một trong những nỗ lực của Campuchia nhằm quyết tâm triệt phá tận gốc loại hình tội phạm này.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã phê duyệt quyết định thành lập các nhóm công tác liên ngành trực thuộc Ban Thư ký Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến Campuchia (CCOS) và giao nhiệm vụ cho các nhóm này tăng cường tiến hành hoạt động tại các địa phương là “điểm nóng” về tội phạm lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc.

Bốn nhóm công tác được Chính phủ Campuchia triển khai gồm, nhóm thứ nhất phụ trách các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tbong Khmum, Mondulkiri và Kratie. Nhóm thứ hai phụ trách tỉnh Preah Sihanouk, Kampot và Koh Kong. Nhóm thứ ba phụ trách tỉnh Pursat, Battambang và Pailin. Nhóm thứ tư phụ trách tỉnh Banteay Meanchey và Oddar Meanchey. Các nhóm công tác được giao nhiệm vụ kiểm tra những địa điểm khả nghi có hoạt động lừa đảo trực tuyến và các địa điểm đã bị triệt phá hoặc niêm phong trước đó để ngăn chặn việc mở cửa trở lại bất hợp pháp. Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các công tố viên và chính quyền địa phương, được phép huy động thêm lực lượng từ các bộ và cơ quan liên quan khi cần thiết. Lực lượng này cũng có quyền kiểm tra việc ngắt kết nối dịch vụ internet, điện, nước tại các cơ sở có hoạt động bất hợp pháp và lắp đặt các hệ thống theo dõi, giám sát.

Tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Campuchia ngày 23 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Hun Manet đã khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành mạnh mẽ chiến dịch triệt phá vấn nạn lừa đảo trực tuyến đang làm hoen ố hình ảnh nước này. Ông Hun Manet tuyên bố sẽ thực thi một cách kiên quyết, không khoan nhượng, không có vùng cấm đối với bất kỳ ai liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến và chiến dịch trấn áp sẽ không dừng lại cho đến khi Campuchia xóa bỏ được vấn nạn này.

Chính phủ Campuchia thông qua dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã thông qua dự thảo luật về nghĩa vụ quân sự, gồm 8 chương và 20 điều phù hợp với Hiến pháp của Campuchia để sớm trình lên Quốc hội nước này xem xét. Đây là một trong những bước đi nhằm hiện đại hóa quân đội và nâng cao tiềm lực quốc phòng mà Campuchia đang hướng tới.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Khởi tố 11 bị can cho đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng để đánh bạc
VOV.VN - Nhóm đối tượng cho thuê tài khoản ngân hàng phục vụ cá cược trực tuyến, thu lợi hàng trăm triệu đồng, với tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn 8,4 tỷ đồng.

Bắt giữ 26 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh từ Campuchia
VOV.VN - Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép ma túy liên tỉnh từ Campuchia, khởi tố 26 đối tượng, thu nhiều ma túy, vũ khí.

Campuchia ra tay trấn áp tội phạm công nghệ, trục xuất 11.000 nghi phạm
VOV.VN - Với hàng loạt cuộc đột kích quy mô lớn nhắm vào các sào huyệt "núp bóng" sòng bạc, Campuchia đang khẳng định quyết tâm xóa sổ vấn nạn lừa đảo trực tuyến và buôn người để khôi phục uy tín quốc tế.

Campuchia thông qua Luật chống tội phạm mạng: Tuyên chiến với lừa đảo trực tuyến
VOV.VN - Với 100% phiếu thuận, Quốc hội Campuchia đã chính thức thông qua dự luật mới nhằm xóa sổ các "hang ổ" lừa đảo quốc tế, thực hiện cam kết làm sạch không gian mạng trước thời hạn tháng 4/2026.

