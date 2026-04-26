Campuchia thành lập các nhóm công tác nhằm tăng cường trấn áp lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã phê duyệt quyết định thành lập các nhóm công tác liên ngành trực thuộc Ban Thư ký Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến Campuchia (CCOS) và giao nhiệm vụ cho các nhóm này tăng cường tiến hành hoạt động tại các địa phương là “điểm nóng” về tội phạm lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc.

Ảnh minh họa

Bốn nhóm công tác được Chính phủ Campuchia triển khai gồm, nhóm thứ nhất phụ trách các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tbong Khmum, Mondulkiri và Kratie. Nhóm thứ hai phụ trách tỉnh Preah Sihanouk, Kampot và Koh Kong. Nhóm thứ ba phụ trách tỉnh Pursat, Battambang và Pailin. Nhóm thứ tư phụ trách tỉnh Banteay Meanchey và Oddar Meanchey. Các nhóm công tác được giao nhiệm vụ kiểm tra những địa điểm khả nghi có hoạt động lừa đảo trực tuyến và các địa điểm đã bị triệt phá hoặc niêm phong trước đó để ngăn chặn việc mở cửa trở lại bất hợp pháp. Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các công tố viên và chính quyền địa phương, được phép huy động thêm lực lượng từ các bộ và cơ quan liên quan khi cần thiết. Lực lượng này cũng có quyền kiểm tra việc ngắt kết nối dịch vụ internet, điện, nước tại các cơ sở có hoạt động bất hợp pháp và lắp đặt các hệ thống theo dõi, giám sát.

Ảnh minh họa

Tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Campuchia ngày 23 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Hun Manet đã khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành mạnh mẽ chiến dịch triệt phá vấn nạn lừa đảo trực tuyến đang làm hoen ố hình ảnh nước này. Ông Hun Manet tuyên bố sẽ thực thi một cách kiên quyết, không khoan nhượng, không có vùng cấm đối với bất kỳ ai liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến và chiến dịch trấn áp sẽ không dừng lại cho đến khi Campuchia xóa bỏ được vấn nạn này.