Công an Đà Nẵng tìm người liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Ba, 14:55, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố vào các ngày 20 và 21/9/2025.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đỗ Phương Anh (sinh năm 1993; hộ khẩu thường trú tại tổ 4, ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp) đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội gồm Facebook “Anh Nguyen (Kho Hàng Ngoại Nhập)”, Zalo “Anh Nguyễn” (số điện thoại 0907.224.529) và tài khoản ngân hàng số 1058472568 mang tên NGUYEN DO PHUONG ANH (mở tại Vietcombank) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Phương Anh (áo đen) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Phương Anh để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị những cá nhân là bị hại hoặc có liên quan đến các giao dịch với các tài khoản nêu trên khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để được giải quyết theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (qua Công an phường Thanh Khê), địa chỉ: 495 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Lê Hoàng Hải, số điện thoại: 0935.400.855 để được tiếp nhận, xử lý.

CTV Đức Lâm/VOV- Miền Trung
Bộ Công an không khởi tố vụ liên quan dự án "Nuôi em"

VOV.VN - Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung (SN 1990, Hà Nội) sáng lập và điều hành không có dấu hiệu của tội phạm nên cơ quan chức năng không khởi tố vụ án hình sự.

VOV.VN - Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung (SN 1990, Hà Nội) sáng lập và điều hành không có dấu hiệu của tội phạm nên cơ quan chức năng không khởi tố vụ án hình sự.

Cảnh sát biển tạm giữ phương tiện khai thác 200m³ cát không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Ngày 27/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị đang tạm giữ một phương tiện khai thác cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

VOV.VN - Ngày 27/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị đang tạm giữ một phương tiện khai thác cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đặc nhiệm mật phục tóm gọn 2 đối tượng vận chuyển ma túy

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 2 người có quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy qua khu vực biên giới.

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 2 người có quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy qua khu vực biên giới.

