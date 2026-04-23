Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối đường phố ở Quảng Trị

Trước đó, ngày 20/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận nguồn tin báo tội phạm từ người dân, phản ánh tình trạng mất an ninh trật tự nghiêm trọng xảy ra trong đêm 18/4, rạng sáng 19/4/2026.

Cụ thể, tại khu vực Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh cơ sở 2 (số 1A đường Hùng Vương, phường Nam Đông Hà), một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, mang theo hung khí và liên tục rượt đuổi nhau trên phố. Các đối tượng phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét, gây náo loạn dọc tuyến đường Hùng Vương hướng về phía chợ Đông Hà.

Nhóm thanh thiếu niên có liên quan được triệu tập đến cơ quan công an để nghe quyết định khởi tố vụ án và phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Cơ quan Công an xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa các nhóm thanh thiếu niên, các đối tượng đã rủ nhau tụ tập, chuẩn bị hung khí để “giải quyết mâu thuẫn”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan để làm rõ vai trò, hành vi của từng người. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

