Khởi tố "nữ quái" mua bán vận chuyển ma túy giấu trong bánh mì

Sáng 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (PC04) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thảo (27 tuổi), cư trú khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 130 gram ma túy đá.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thảo.

Qua công tác nắm tình hình trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thảo, ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên thường xuyên đi TP. Hồ Chí Minh mua ma túy về bán cho người nghiện tại địa bàn TP. Long Xuyên sử dụng. Sau thời gian xác minh, củng cố chứng cũng như làm rõ quy luật hoạt động của đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xây dựng kế hoạch quyết tâm bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thảo xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định đối tượng Thảo đã đi TP. Hồ Chí Minh mua ma túy về An Giang để bán cho người nghiện sử dụng. Khoảng 18h45, ngày 1/10, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng Thảo đi xe taxi dừng lại tại tổ 60B, khu dân cư khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên có biểu hiện nghi vấn mang “hàng” từ TP Hồ Chí Minh về, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Bình Đức bất ngờ khống chế đối tượng kiểm tra hành chính.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bên trong cây quạt treo tường Thảo đang cầm trên tay có 1 bọc nilon; bên trong ổ bánh mì có 1 bọc nilon và trong bóp da có 4 gói nilon tất cả đều có chứa chất rắn tinh thể màu trắng (nghi vấn là ma túy). Đối tượng Thảo bị lực lượng Công an mời về trụ sở Công an phường Bình Đức để lập biên bản phạm tội quả tang.

Ma túy được giấu trong ổ bánh mì.

Ma túy giấu trong quạt máy.

PC_Article_Middle

Loading...

Qua đấu tranh đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thảo khai nhận các bọc và gói nilon chứa chất rắn tinh thể màu trắng mà lực lượng Công an thu giữ là ma túy tổng hợp dạng đá, có trọng lượng trên 130 gram. Số ma túy này Thảo mua của một người nam tên Thắng (không rõ địa chỉ) ở TP. Hồ Chí Minh với giá 55 triệu đồng, khi mang về đến tổ 60B, khu dân cư khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp tại nơi thuê trọ của đối tượng Thảo tại khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức lực lượng Công an thu giữ nhiều dụng cụ, phương tiện để sử dụng và bán ma túy đá.

Đây là lần thứ ba đối tượng Thảo đi TP. Hồ Chí Minh mua ma túy về bán cho người nghiện sử dụng kiếm lời. Thấy việc bán ma túy dễ kiếm tiền, do đó Thảo đã bị cuốn theo những đồng tiền thu lợi bất chính từ việc bán ma túy. Nhưng hành viu vi phạm pháp luật của Thảo không thể qua mắt được lực lượng trinh sát, lần này khi thảo vừa Thảo mang ma túy từ TP. Hồ Chí Minh về đến nhà trọ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng với tang vật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (PC04) tiếp tục thụ lý điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật./.