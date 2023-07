Khởi tố phó chủ tịch xã đứng tên nhiều xe máy nhập lậu qua biên giới

Chiều nay (14/7), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã ký quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An.

Bị can Nguyễn Văn Thắng, 41 tuổi, là Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, bị khởi tố để điều tra hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Ông Thắng còn có liên quan đến đường dây mua bán xe máy nhập lậu qua biên giới. Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, bị can Thắng có liên quan đến 24 hồ sơ đăng ký với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Long An để được cấp giấy đăng ký phương tiện cho 24 xe mô tô phân khối lớn, vận chuyển trái phép từ Campuchia vào địa bàn tỉnh Long An. Quá trình điều tra cho thấy, ông Thắng có trực tiếp đứng tên đối với 2 bộ hồ sơ.

Cơ quan chức năng cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cũng bố trí cán bộ khác để thay thế ông Thắng tại Đảng ủy và UBND xã Vĩnh Đại.