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Khởi tố Phó Tổng giám đốc Công ty JPWAY Việt Nam liên quan hàng giả

Thứ Bảy, 14:44, 19/09/2026
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VOV.VN - Đoàn Ngọc Cảnh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty Cổ phần JPWAY Việt Nam, bị khởi tố với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Cảnh (SN 1985, trú tại Hải Phòng) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đoàn Ngọc Cảnh là Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty Cổ phần JPWAY Việt Nam.

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Đoàn Ngọc Cảnh và số dầu nhờn JP Mitsu HD50 liên quan vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình sản xuất dầu nhờn JP Mitsu HD50, Đoàn Ngọc Cảnh đã tự ý cắt giảm nguyên liệu phụ gia so với công thức sản xuất.

Cơ quan công an xác định có 82 xô dầu nhờn JP Mitsu HD50 được sản xuất theo cách này. Việc cắt giảm nguyên liệu phụ gia khiến sản phẩm không đạt chỉ tiêu chất lượng được công bố trên bao bì.

Cụ thể, chỉ tiêu Tổng trị số kiềm (TBN) của sản phẩm chỉ đạt 3,2 mgKOH/g, trong khi mức công bố là 6 mgKOH/g, tương đương 53,33% so với chỉ tiêu công bố.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các nội dung liên quan.

Dầu nhớt tạo lớp bôi trơn giữa các chi tiết kim loại trong động cơ, giúp giảm ma sát, hạn chế mài mòn và tăng tuổi thọ máy. Nhớt còn có tác dụng làm mát, làm kín khe hở piston - xi-lanh và cuốn trôi muội bám, cặn bẩn.

Vì vậy, khi xe sử dụng phải nhớt giả, động cơ sẽ phải “gồng mình” nuôi cả chiếc xe. Điều này làm ma sát tăng dẫn đến tiếng máy bị kêu và không êm như bình thường. Nhớt giả cũng không bôi trơn được tốt cho động cơ.

Khi xả hết nhớt cũ thì lượng bám dính còn lại rất ít, cho nên khi thay nhớt mới vào, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới động cơ xe.

Văn Chương/VTC News
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