Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tiền “đáo hạn ngân hàng”

Theo điều tra, Duy từng làm việc tại một ngân hàng nên quen biết bà V.T.T. Từ cuối năm 2023, Duy nhiều lần vay tiền của bà T. với lý do “đáo hạn ngân hàng cho khách”, thời gian đầu đều trả tiền đúng hạn, tạo được sự tin tưởng.

Sau đó, Duy tiếp tục vay số tiền lớn nhưng không sử dụng đúng mục đích mà đem trả nợ, trả lãi và cho người khác vay. Có thời điểm, Duy vay 1,4 tỷ đồng từ người khác để trả bà T., rồi ngay hôm sau lại vay chính số tiền này từ bà T. với lý do đáo hạn ngân hàng để trả khoản vay trước đó.

Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đặng Duy để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Từ tháng 6/2025 đến tháng 1/2026, Duy nhiều lần vay tiền theo hình thức tương tự. Đến ngày 30/3/2026, số tiền còn nợ bà T. được xác định gần 1,98 tỷ đồng và chưa được khắc phục.

Người dân cần thận trọng với những lời đề nghị vay số tiền lớn để “đáo hạn ngân hàng”, kể cả từ người quen. Không nên chỉ dựa vào việc người vay từng trả tiền, trả lãi đúng hạn để tiếp tục giao tiền.

Người dân cần cảnh giác với dấu hiệu “vay - trả - vay lại”, số tiền tăng dần, liên tục đưa ra lý do để vay thêm. Trước khi giao tiền, cần xác minh rõ mục đích sử dụng, lập giấy tờ, chứng từ đầy đủ; Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị gian dối, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để bảo vệ tài sản.