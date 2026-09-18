Bắt giữ “Đức Cộng” về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1981, trú tại số 35 Ngô Sỹ Liên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

“Đức Cộng” tại cơ quan Công an

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Minh Đức là đối tượng giang hồ, lưu manh, côn đồ, cộm cán, có 8 tiền án và 1 tiền sự về các tội: Gây rối trật tự công cộng, Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ. Nguyễn Minh Đức từng cầm đầu băng nhóm tội phạm “Đức Cộng” và bị lực lượng Công an đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ, khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Đức thường xuyên sử dụng 2 tài khoản Facebook “Gà Rừng”, “Đức Cộng Nam Định” và 1 tài khoản TikTok “Đức Cộng Nam Định” để đăng tải thông tin, livestream trên mạng xã hội. Nội dung chủ yếu liên quan đến thời gian hoạt động vi phạm pháp luật trước đây hoặc những phát ngôn gây sốc, nhằm tạo dựng hình ảnh “giang hồ mạng”, thu hút sự tò mò, tăng lượt thích, lượt xem và tương tác để bán hàng, nhận tiền tương tác từ các nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan Công an thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng “Đức Cộng”

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, hoạt động của Đức trên không gian mạng tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người xem, đặc biệt là giới trẻ, khiến một số người có thể hình dung đây là đối tượng có “số má”, từ đó tiềm ẩn nguy cơ hình thành lối sống lệch chuẩn, coi thường đạo đức và pháp luật, gây phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn. Ngoài hoạt động trên không gian mạng, Nguyễn Minh Đức còn có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng ma túy trên địa bàn.

Căn cứ các thông tin, tài liệu thu thập được, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường Nam Định và các đơn vị liên quan xây dựng phương án, kế hoạch tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của đối tượng.

Tang vật vụ án

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tập trung điều tra mở rộng, thu thập tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ, xử lý Nguyễn Minh Đức, đối tượng được xác định là giang hồ cộm cán với biệt danh “Đức Cộng”, là một trong những hoạt động đấu tranh với tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy, các đối tượng giang hồ cộm cán và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.