Khởi tố, tạm giam một bác sĩ cùng đồng phạm có hành vi trục lợi bảo hiểm y tế

Sáng 17/12, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng xác nhận: Các cơ quan tố tụng tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 người vì hành vi trục lợi bảo hiểm y tế. Người bị khởi tố là bác sĩ L.V.Ng (33 tuổi) của Bệnh viện và đồng phạm là H.Đ.T (36 tuổi, trú tại phường 5, thành phố Đà Lạt), nguyên nhân viên Khoa Dược để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Ngày 16/12, Công an tỉnh Lâm Đồng khám xét nơi làm việc của bác sĩ L.V.Ng. thu giữ nhiều chứng cứ quan trọng liên quan đến hành vi trục lợi bảo hiểm y tế. Theo thông tin ban đầu, bị can L.V.Ng là đối tượng chính trong vụ án trục lợi bảo hiểm y tế, còn bị can H.Đ.T là đồng phạm, giúp sức.

Trước đó ngày 12/12, phóng viên TTXVN đã đưa tin: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng tạm đình chỉ công tác đối với bác sĩ L.V.Ng. làm việc tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu để làm rõ dấu hiệu làm trái quy định, trục lợi bảo hiểm y tế với số tiền hàng trăm triệu đồng.



Cụ thể, trong 9 tháng của năm 2023, bác sĩ này đã kê đơn, tự ký thay và nhận thuốc bảo hiểm y tế “giúp” 53 bệnh nhân dù họ không đến bệnh viện khám, lấy thuốc với tổng giá trị gần 900 triệu đồng. Có những đơn thuốc được bác sĩ Ng. kê cho 1 bệnh nhân chỉ cách nhau chỉ vài ngày (2 đơn thuốc đều được kê để sử dụng trong 1 tháng và có thuốc giống nhau). Có những bệnh nhân chưa hề đến khám và điều trị bệnh tiểu đường nhưng lại được kê đơn điều trị với liều lượng vượt quá quy định chuyên môn…

Cơ quan bảo hiểm đã vào cuộc và xác minh 19 trường hợp được bác sĩ Ng. nhận thuốc "giúp" với số tiền 357 triệu đồng. Có 34 trường hợp khác "nhận thuốc" với số tiền gần 530 triệu đồng đang tiếp tục được xác minh. Làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, bác sĩ L.V.Ng. đã thừa nhận hành vi, đồng thời tự nguyện nộp lại số tiền hơn 357 triệu đồng trục lợi từ bảo hiểm y tế.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, việc cho mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc đi nhận thuốc “giúp” là hành vi pháp luật nghiêm cấm. Đơn vị đang rà soát 34 trường hợp còn lại và những người khác có liên quan đến bác sĩ L.V.Ng.

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án trục lợi bảo hiểm y tế để Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án…