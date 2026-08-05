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Khởi tố thêm bị can trong vụ án truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy ở Cao Bằng

Thứ Tư, 08:55, 05/08/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố Trần Thị Lý về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, sau quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Cao Bằng và Thái Nguyên. Bị can bị cáo buộc hỗ trợ mua ca livestream, cung cấp mã phòng để phát trực tiếp nội dung khiêu dâm nhằm thu lợi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Lý (sinh năm 1999), trú tại thôn 1, xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” xảy ra ngày 17/3/2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên.

Kết quả điều tra xác định, khoảng năm 2024, do biết tiếng Trung Quốc, Trần Thị Lý tự tìm hiểu và tham gia một số ứng dụng di động nước ngoài có chức năng phát trực tiếp (livestream) để kiếm tiền. Sau đó, Lý sử dụng các ứng dụng này để tổ chức và thực hiện hoạt động phát trực tiếp nội dung có tính chất khiêu dâm nhằm thu lợi từ người xem tại Trung Quốc thông qua việc quy đổi quà tặng thành tiền.

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Đối tượng Trần Thị Lý tại cơ quan Công an

Trong quá trình hoạt động, thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook và do ở gần nơi thuê trọ, Lý quen biết T.T.D. Do D không biết tiếng Trung Quốc nên đã nhờ Lý hỗ trợ mua các phiên phát trực tiếp (ca livestream) và cung cấp mã số phòng để thực hiện hoạt động phát trực tiếp nội dung có tính chất khiêu dâm. Mỗi ca phát trực tiếp kéo dài khoảng 4 giờ, thu hút hơn 20.000 lượt xem. Lý không trực tiếp nhận tiền từ người quản trị trang web mà được hưởng hoa hồng từ các tài khoản theo dõi trực tiếp, với số tiền từ 1 đến 4 triệu đồng đối với mỗi tài khoản trong một ca phát trực tiếp.

Theo tài liệu điều tra, ngày 16/3/2026, sau khi nhận được yêu cầu từ T.T.D, Lý đã chuyển tiền mua ca phát trực tiếp từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 17/3/2026, đồng thời cung cấp mã phòng để các đối tượng V.T.H và L.V.D thực hiện hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Sau khi T.T.D bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ, Trần Thị Lý đã trả nơi thuê trọ, tẩu tán các phương tiện phục vụ hoạt động phát trực tiếp và trở về tỉnh Lâm Đồng nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi của Trần Thị Lý. Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 14/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Lý về hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

CTV Gia Hưng/VOV-Đông Bắc
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