Khởi tố trùm giang hồ Thảo "lụi" ở Bình Thuận

Hôm nay (7/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi", 57 tuổi, ngụ TP. Phan Thiết) về hành vi hủy hoại tài sản và thực hiện lệnh tạm giam.

Đối tượng Nguyễn Văn Thảo, tên gọi khác là Thảo “lụi” là một tay giang hồ cộm cán ở Bình Thuận, từng cầm đầu một số đối tượng ngang nhiên chiếm đất tại một số dự án trên địa bàn TP. Phan Thiết. Các tổ chức, cá nhân đã có đơn thư, văn bản gửi các cơ quan chức năng kêu cứu, đề nghị xử lý vụ việc.

Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi") sau khi bị bắt

Cũng do việc tranh chấp đất đai, Thảo “lụi” còn huy động một nhóm đàn em đến đập phá tài sản của một số người dân tại phường Phú Hài, TP. Phan Thiết. Sau đó, các nạn nhân gởi đơn tố cáo.

Ngày 3/6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Thuận thực hiện lệnh khám xét nhà của Thảo "lụi" tại phường Xuân An, TP. Phan Thiết. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, đối tượng đã rời khỏi nhà.

Sau hơn 2 ngày huy động lực lượng truy xét, chiều ngày 5/6, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Thảo “lụi” tại một khách sạn ở quận Phú Nhuận, TP.HCM, và ngay trong đêm tiến hành di lí đối tượng về tỉnh Bình Thuận để phục vụ điều tra./.