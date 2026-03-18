Khởi tố vụ án chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng liên quan các dự án nhà ở xã hội

Thứ Tư, 19:48, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỷ đồng, liên quan đến các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.

Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã tiến hành rà soát tổng thể, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trục lợi chính sách Nhà ở xã hội. 

khoi to vu an chiem doat hon 40 ty dong lien quan cac du an nha o xa hoi hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Kết quả vào ngày 17/3, Cục An ninh kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174, Bộ Luật Hình sự xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Ngày 18/3, Cục An ninh kinh tế đã chuyển vụ án trên đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. 

Việc lợi dụng chính sách Nhà ở xã hội nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Hiện Cục An ninh kinh tế đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Trọng Phú/VOV.VN
