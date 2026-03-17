Làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội

Thứ Ba, 11:58, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

Dự án khu nhà ở xã hội các đối tượng làm giả tài liệu để trục lợi chính sách là dự án Thống Nhất Smart City, tại xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn làm giả hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để giúp các khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nên Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh; đồng thời chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương tập trung lực lượng xác minh, làm rõ. 

lam gia tai lieu de truc loi chinh sach mua nha o xa hoi hinh anh 1
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh công bố quyết định khởi tố các đối tượng.

5 đối tượng về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" gồm: Trần Quang Bảo (SN 1987), trú tại Vũ Thư, Hưng Yên; Bùi Minh Yến (SN 1989), trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Dương Thị Quyên (SN 1989), trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Thị Diệu Thảo (SN 1989), trú tại phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội và Nguyễn Thị Nhung (SN 1993), trú tại xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, Nguyễn Thị Nhung là Giám đốc Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Tân Hải Anh; các đối tượng còn lại đều là nhân viên môi giới bất động sản. 

Nhóm đối tượng này trong quá trình môi giới bán căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, tại xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh mà gặp những khách hàng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định đã gợi ý "xử lý" hồ sơ với chi phí từ 4 đến 7 triệu đồng mỗi bộ. Sau đó, các đối tượng trực tiếp soạn thảo các giấy tờ, tài liệu khống như: Giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện thu nhập; đơn xin xác nhận tiền lương rồi thông đồng làm giả hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để giúp các khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Minh Thuý-Phạm Linh/CAND
Tin liên quan

Khởi tố nguyên bí thư và trưởng thôn bán chui 16 thửa đất ở Bắc Ninh

VOV.VN - Dù không có thẩm quyền theo quy định, nguyên bí thư chi bộ và trưởng thôn tại Bắc Ninh đã bàn bạc, thống nhất chủ trương và tổ chức bán trái phép tổng cộng 16 thửa đất với diện tích 3.730 m², thu về hơn 1,2 tỷ đồng.

Khởi tố 2 vụ bán “thuốc nam gia truyền” chưa được cấp phép ở Điện Biên
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các trường hợp sản xuất, buôn bán "thuốc nam gia truyền" chưa được cấp phép lưu hành.

Tạm giữ đối tượng cầm dao bắt người đi đường quỳ lạy ở Hà Nội
VOV.VN - Bùi Văn Dũng (SN 1990. xã Bình Minh, Hà Nội) vừa đi điều trị rối loạn tâm thần về địa phương nhưng đã cầm 2 con dao ra đường quốc lộ, đe dọa người đi đường.

