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Khởi tố vụ án sai phạm tại Trung tâm GDNN-GDTX Sông Cầu

Thứ Sáu, 21:34, 31/07/2026
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VOV.VN - Ngày 31/7, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Sông Cầu.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can gồm: Võ Thanh Bình (SN 1967), Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Sông Cầu; Nguyễn Phi Long (SN 1968), nguyên Giám đốc Trung tâm, hiện là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Yên; Huỳnh Tấn Anh (SN 1975), Phó Giám đốc Trung tâm và Ngô Hải Cường (SN 1983), nguyên Kế toán trưởng.

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Cơ quan Công an làm việc với các bị can. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong hai năm học 2023-2024 và 2024-2025, Trung tâm đã thu học phí vượt mức quy định đối với 188 học viên của 6 lớp, với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Đơn vị này còn tự thành lập "Ban quản lý" các lớp học trái quy định và sử dụng một phần học phí để chi cho các thành viên của ban này.

Đối với hoạt động đào tạo nghề, Trung tâm đã tổ chức 13 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 257 lao động nông thôn bằng nguồn ngân sách hơn 500 triệu đồng, nhưng hai nghề đào tạo là mây tre đan và chăn nuôi - thú y chưa được cấp phép. Quá trình đào tạo cũng bị xác định có nhiều sai phạm như mở ngành khi chưa đủ điều kiện, không bảo đảm chương trình, thời lượng giảng dạy và quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk Lắk

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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