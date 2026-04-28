  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khởi tố kế toán trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Bắc Ninh

Thứ Ba, 15:39, 28/04/2026
VOV.VN - Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2024 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam (xã Hợp Đức, tỉnh Bắc Ninh.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam có dấu hiệu lập khống chứng từ để quyết toán kinh phí đào tạo nghề cho 2 lớp sửa chữa cơ khí tại xã Vũ Xá và xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh).

khoi to ke toan trung tam giao duc nghe nghiep o bac ninh hinh anh 1
Bị can Nguyễn Thị Hà (áo trắng) nghe công bố quyết định khởi tố, tạm giam

Các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) trong năm 2024.

Trung tâm này không thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký, lập khống các tài liệu, chứng từ trong hồ sơ đề nghị thanh, quyết toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 300 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã điều tra, làm rõ kế toán Nguyễn Thị Hà là người trực tiếp thực hiện các hành vi trên.

Được biết, Trung tâm dạy nghề tư thục Phương Nam được thành lập năm 2008, đến năm 2022 đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam do ông Nguyễn Đình Chiểu, sinh năm 1945, làm Giám đốc.

Trung tâm gồm 4 thành viên chính, ngoài ông Nguyễn Đình Chiểu, còn có các ông, bà: Trần Xuân Phương, sinh năm 1970, phụ trách Phòng Hành chính - Đào tạo; Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1975, kế toán Trung tâm và Trần Thị Thu Hằng, sinh năm 2000, nhân viên hành chính (đã nghỉ việc).

Thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cũ), nay là tỉnh Bắc Ninh, HĐND, UBND tỉnh đã có chủ trương thông qua một số trung tâm đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh để đào tạo nghề cho người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, giúp họ có việc làm ổn định, cải thiện điều kiện sống; kinh phí đào tạo lấy từ nguồn ngân sách địa phương.

Quá trình thực hiện đề án đã thu được những kết quả đáng khích lệ, một số người dân sau khi được đào tạo nghề có công việc ổn định, nâng cao đời sống gia đình. Tuy nhiên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam đã lợi dụng việc được giao mở lớp đào tạo nghề nêu trên để lập khống chứng từ, chiếm đoạt số tiền là kinh phí đào tạo.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắc Ninh khởi tố 2 người tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá nhập lậu
Bắc Ninh khởi tố 2 người tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 2 người tàng trữ lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

Bắc Ninh khởi tố 2 người tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá nhập lậu

Bắc Ninh khởi tố 2 người tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 2 người tàng trữ lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

Truy tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu dân cư ở Bắc Ninh
Truy tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu dân cư ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 20/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát.

Truy tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu dân cư ở Bắc Ninh

Truy tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu dân cư ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 20/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát.

Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,1 tỷ đồng từ việc mua bán tóc ở Bắc Ninh
Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,1 tỷ đồng từ việc mua bán tóc ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với Dương Quang Thắng (sinh năm 1989 ở thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,1 tỷ đồng từ việc mua bán tóc ở Bắc Ninh

Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,1 tỷ đồng từ việc mua bán tóc ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với Dương Quang Thắng (sinh năm 1989 ở thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

