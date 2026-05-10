中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khi nào hành vi lợi dụng chức vụ bị truy cứu hình sự?

Chủ Nhật, 10:36, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không phải mọi sai sót trong thực thi công vụ đều bị xử lý hình sự. Chỉ hành vi cố ý làm trái vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc phân định ranh giới giữa sai sót trong thực thi công vụ và hành vi phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn là vấn đề được dư luận quan tâm, đặc biệt khi nhiều vụ án liên quan đến cán bộ, công chức thời gian qua được đưa ra xét xử.

Trao đổi về nội dung này, Luật sư Nguyễn Văn Hưng cho rằng, không phải mọi sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đều bị xử lý hình sự, nhưng nếu có dấu hiệu cố ý làm trái vì động cơ cá nhân, gây hậu quả nghiêm trọng thì phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

khi nao hanh vi loi dung chuc vu bi truy cuu hinh su hinh anh 1
Hình minh hoạ.

Theo luật sư Hưng, tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" được quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đây là tội danh áp dụng đối với nhóm chủ thể đặc biệt, đó là những người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ công.

"Điểm cốt lõi để nhận diện hành vi phạm tội là người thực hiện phải cố ý làm trái công vụ được giao, vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, từ đó gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", luật sư Hưng phân tích.

Liên hệ với vụ án cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế (CDC Huế) cùng cấp dưới lĩnh án tù vì lợi dụng chức vụ, mua vắc xin bên ngoài đưa vào hệ thống tiêm chủng nhưng không qua đấu thầu mới đây, luật sư Hưng cho rằng, các hành vi như mua vắc-xin ngoài quy trình đấu thầu, không hạch toán nguồn thu, sử dụng ngân sách sai mục đích cho thấy dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật. Những sai phạm này không chỉ gây thiệt hại về tài sản nhà nước mà còn ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan công quyền.

Về chế tài xử lý, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, người phạm tội có thể bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Nếu phạm tội có tổ chức, nhiều lần hoặc gây thiệt hại lớn về tài sản, mức án có thể lên tới 15 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc phạt tiền theo quy định.

Luật sư Hưng cũng cho biết, trong những vụ án có đồng phạm, cơ quan tố tụng sẽ xem xét cụ thể vai trò, mức độ tham gia của từng người để cá thể hóa trách nhiệm hình sự. Với các trường hợp vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cán bộ, công chức vẫn có thể bị xử lý kỷ luật hành chính như khiển trách, hạ bậc lương hoặc buộc thôi việc.

Đáng chú ý, việc chủ động khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Điều 51 Bộ luật Hình sự. Theo luật sư Hưng, trong xử lý các vụ án liên quan đến chức vụ, quyền hạn, ưu tiên quan trọng là thu hồi tối đa tài sản thất thoát cho Nhà nước, đồng thời vẫn bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

 

Mỹ Trang/VOV2
Tag: lợi dụng chức vụ trách nhiệm hình sự truy cứu trách nhiệm hình sự thực thi công vụ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền
Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền

VOV.VN - Lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Gần đây, nhiều đối tượng mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn đổi điểm thưởng thành tiền để dụ người dùng truy cập đường link giả mạo, chiếm đoạt thông tin và tài sản. Kịch bản đánh vào tâm lý chủ quan, ham ưu đãi của nạn nhân.

Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền

Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền

VOV.VN - Lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Gần đây, nhiều đối tượng mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn đổi điểm thưởng thành tiền để dụ người dùng truy cập đường link giả mạo, chiếm đoạt thông tin và tài sản. Kịch bản đánh vào tâm lý chủ quan, ham ưu đãi của nạn nhân.

Đề xuất tách tội danh "sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng"
Đề xuất tách tội danh "sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng"

VOV.VN - Trong dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự 2026 đang được lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất tách riêng hai nhóm hành vi: "sản xuất, buôn bán hàng giả" và "sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng". Việc phân tách này được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch hóa quá trình xử lý vi phạm.

Đề xuất tách tội danh "sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng"

Đề xuất tách tội danh "sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng"

VOV.VN - Trong dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự 2026 đang được lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất tách riêng hai nhóm hành vi: "sản xuất, buôn bán hàng giả" và "sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng". Việc phân tách này được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch hóa quá trình xử lý vi phạm.

Bộ Công an đề xuất bổ sung hành vi "phát tán deepfake" vào tội Hình sự
Bộ Công an đề xuất bổ sung hành vi "phát tán deepfake" vào tội Hình sự

VOV.VN - Theo Bộ Công an, việc bổ sung các tội danh mới, hành vi mới như "phát tán deepfake; rửa tiền bằng tiền điện tử..." nhằm bảo đảm tính bao quát, toàn diện của Bộ luật Hình sự, tránh bỏ lọt tội phạm.

Bộ Công an đề xuất bổ sung hành vi "phát tán deepfake" vào tội Hình sự

Bộ Công an đề xuất bổ sung hành vi "phát tán deepfake" vào tội Hình sự

VOV.VN - Theo Bộ Công an, việc bổ sung các tội danh mới, hành vi mới như "phát tán deepfake; rửa tiền bằng tiền điện tử..." nhằm bảo đảm tính bao quát, toàn diện của Bộ luật Hình sự, tránh bỏ lọt tội phạm.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật