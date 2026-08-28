Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm bổ sung Calsisure giả

Thực phẩm bổ sung Calsisure là hàng giả

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm” theo khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm MAXIMUS, có trụ sở tại tổ 16, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội, do ông Đào Duy Quế làm giám đốc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định sản phẩm thực phẩm bổ sung Calsisure, loại 20 viên nén sủi bọt, có sự sai lệch đáng kể về hàm lượng một số thành phần so với nội dung đã công bố và thông tin ghi trên nhãn sản phẩm.

Cụ thể, kết quả kiểm tra cho thấy hàm lượng Vitamin K1 chỉ đạt 62,3% so với mức công bố, trong khi Vitamin D3 chỉ đạt 4,5% so với hàm lượng công bố. Với các chỉ tiêu trên, sản phẩm Calsisure được xác định là hàng giả.

Công an Hà Nội cho biết, hình ảnh sản phẩm Calsisure là thực phẩm bổ sung được xác định là hàng giả (Ảnh: Công an Hà Nội)

Khuyến cáo không mua bán, sử dụng Calsisure

Công an thành phố Hà Nội phát đi cảnh báo, đề nghị người dân, các cơ sở kinh doanh và đại lý phân phối không mua bán, sử dụng sản phẩm thực phẩm bổ sung Calsisure đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

Đối với những người đang lưu giữ sản phẩm, Công an Hà Nội đề nghị bảo quản nguyên trạng sản phẩm, bao bì và các giấy tờ liên quan; đồng thời chủ động liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết vụ việc.

Các cá nhân, tổ chức, đại lý phân phối có thông tin liên quan đến sản phẩm Calsisure được đề nghị liên hệ cơ quan Công an để phối hợp xử lý.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, thành phần và chất lượng thực phẩm trước khi mua và sử dụng.

Việc người dân, các cơ sở kinh doanh và đại lý phân phối kịp thời cung cấp thông tin sẽ góp phần giúp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Thông tin liên hệ với điều tra viên Mầu Thái Nguyên, Công an phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội, số điện thoại 0975.857.881; địa chỉ Tổ 10, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội.