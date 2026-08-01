Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 31/7, ngày 21/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người", xảy ra ngày 18/7/2026 tại Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, theo điểm a, khoản 3, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an xã Thạch Quảng và các đơn vị liên quan tổ chức cứu nạn, bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người", nên đã quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.

Khởi tố vụ án tai nạn lao động tại trại lợn khiến 5 người tử vong ở Thanh Hóa

Trước đó, như Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/7, anh B.V.V., công nhân Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, trong quá trình sửa chữa hệ thống điện tại khu vực bể lọc phân của trang trại đã bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh T.V.L. cùng một số công nhân khác nhanh chóng xuống ứng cứu. Tuy nhiên, trong quá trình cứu người, các công nhân này cũng bị ngạt khí và gặp nạn.

Vụ việc khiến 13 công nhân phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy. Trong số này có 5 người tử vong, gồm: B.V.V., T.V.L., B.V.T., T.Đ.C. và N.V.T.; 8 người bị thương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.