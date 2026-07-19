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Vụ tai nạn tại trang trại lợn ở Thanh Hóa, thêm 2 nạn nhân tử vong

Chủ Nhật, 15:25, 19/07/2026
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VOV.VN - Sau thời gian cấp cứu, thêm 2 công nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại trang trại lợn ở Thanh Hóa, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 5 người, 2 người khác đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Ngày 19/7, Ủy ban nhân dân xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa có báo cáo thêm 2 nạn nhân trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa đã tử vong sau thời gian được cấp cứu, nâng tổng số người tử vong lên 5.

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Vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 5.

Như Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin khoảng 17h30 ngày 18/7, anh Bùi Văn Vệ - công nhân của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng) đang sửa chữa điện tại bể lọc phân thì bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở. Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng một số công nhân khác có mặt gần đó lần lượt xuống ứng cứu nhưng cũng có biểu hiện bị ngạt và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tổng cộng có 7 công nhân gặp nạn. Các nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu. Tuy nhiên, đến rạng sáng 19/7, có 3 người tử vong, 4 người bị thương được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Trong số 4 nạn nhân bị thương, 2 người trong tình trạng nặng đã tử vong vào sáng 19/7. Hai người còn lại vẫn đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Lê Hải/VOV.VN
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