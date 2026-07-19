Thanh Hóa điều tra toàn diện trang trại Dabaco sau vụ tai nạn làm 5 người tử vong

Ngày 19/7, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và làm việc với các đơn vị liên quan.

Tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 công nhân tử vong, 2 người bị thương tại Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa

Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra toàn diện hoạt động của trang trại này, bao gồm công tác quy hoạch, xây dựng, thi công đến việc chấp hành các quy định về môi trường, xử lý nước thải; đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Trước đó, thông tin từ UBND xã Thạch Quảng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến nhiều công nhân thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V., công nhân của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, trong quá trình sửa chữa hệ thống điện tại khu vực bể lọc phân của trang trại thì không may bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh T.V.L. cùng một số công nhân có mặt gần đó đã nhanh chóng xuống ứng cứu. Tuy nhiên, trong quá trình cứu người, những công nhân này cũng lần lượt có dấu hiệu ngạt khí.

Vụ việc khiến tổng cộng 7 công nhân gặp nạn và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu. Trong đó, hiện 5 người thiệt mạng, gồm: B.V.V, T.V.L, B.V.T, T.Đ.C và N.V.T; 2 người đang được điều trị là T.V.H và P.V.H.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.