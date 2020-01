Khởi tố vụ đánh bạc trong quán karaoke với 101 người bị bắt

Ngày 16/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ đánh bạc xảy ra tại quán karaoke ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Quán karaoke - địa điểm nơi sới bạc “khủng” bị triệt phá với 101 người bị bắt giữ.

Sới bạc “khủng” bị triệt phá với số đối tượng bị bắt giữ trong vụ án là 101 người, tang vật thu giữ tại hiện trường là 530 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phân loại, xác định vai trò của từng đối tượng.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, qua công tác theo dõi, cảnh sát xác định có một ổ nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc, địa điểm chúng hay tổ chức là tại huyện Nam Đàn và nhiều địa điểm khác.

Tháng 4/2019, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã đồng ý để Công an huyện Nam Đàn xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Do tính chất phức tạp và tinh vi của đường dây đánh bạc này nên Công an tỉnh Nghệ An gửi công văn đề nghị Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) giúp đỡ, phối hợp phá án.

Những đối tượng tham gia đánh bạc đến từ nhiều huyện khác nhau trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thậm chí nhiều đối tượng ngoại tỉnh cũng đến để “sát phạt” trên sới bạc này. Để qua mặt lực lượng chức năng, địa điểm các đối tượng đánh bạc không ổn định, mà di biến động ở nhiều địa phương. Khi thì trong rừng, khi thì giữa sông, khi thì trong các quán karaoke, nhà nghỉ.

Sau thời gian theo dõi, ngày 13/1, tại căn nhà 4 tầng ở khối Sa Nam, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Công an Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 01 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động bao vây, triệt xóa thành công ổ nhóm đánh bạc nêu trên.