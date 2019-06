Khởi tố vụ Thiếu úy CSGT lái xe công vụ gây tai nạn chết người

Hôm nay (14/6), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án Thiếu úy CSGT lái xe công vụ gây tai nạn khiến nam thanh niên bán trái cây bên lề đường bị tử vong.

Thiếu úy Phan Hoài Ân

Trước đó vào khoảng 19h ngày 9/6, Thiếu úy Phan Hoài Ân (30 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) là cán bộ đội CSGT thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương điều khiển xe ô tô Cảnh sát tuần tra kiểm soát mang biển số 61A-004.22 lưu thông theo hướng từ ấp Hòa Lộc về ngã tư Minh Hòa. Khi đến khu vực chợ Minh Hòa thì chiếc xe lao thẳng lên lề đường đâm vào anh Nguyễn Thanh An (23 tuổi, ngụ tại xã Bảo Quang, huyện Long Khánh, Đồng Nai) đang đứng rửa chén trước ki ốt bán trái cây.



Cú tông mạnh khiến anh An văng xa, bị thương nặng, sau đó chết trên đường đi cấp cứu. Chiếc xe gây tai nạn bị móp méo, biến dạng phần đầu, Thiếu úy Phan Hoài Ân bị mắc kẹt trong xe.

