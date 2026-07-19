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Khống chế đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng ở Cần Thơ

Chủ Nhật, 11:45, 19/07/2026
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VOV.VN - Đeo khẩu trang, mang theo búa xông vào tiệm vàng đập tủ kính cướp 5 sợi dây chuyền, Lê Trí Hiếu bị chủ tiệm, người dân và Công an xã Mỹ Tú (TP Cần Thơ) khống chế, bắt giữ ngay tại hiện trường khi chưa kịp tẩu thoát.

Công an xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ đang tạm giữ Lê Trí Hiếu (sinh năm 1985, ngụ ấp Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Tú) để điều tra về hành vi cướp tiệm vàng.

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Đối tượng Lê Trí Hiếu bị bắt giữ sau khi cướp tiệm vàng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 18/7, khi ông L.V.M. đang chuẩn bị đóng cửa tiệm vàng tại ấp Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Tú thì Lê Trí Hiếu đeo khẩu trang, điều khiển xe mô tô đến. Sau khi đi vào tiệm, Hiếu dùng búa đập tủ kính trưng bày vàng và lấy 5 sợi dây chuyền vàng. Tuy nhiên, đối tượng chưa kịp bỏ chạy thì bị ông L.V.M. cùng người nhà, người dân và lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, Hiếu khai nhận do thiếu nợ nhiều người, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định và thực hiện hành vi chiếm đoạt số tài sản trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
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