  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài, một hộ dân bị phạt 4 triệu đồng

Thứ Hai, 15:02, 20/04/2026
VOV.VN - Ngày 20/4, Công an Thái Nguyên cho biết, trong quá trình kiểm tra công tác quản lý lưu trú đối với người nước ngoài trên địa bàn, Công an phường Đức Xuân tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện một trường hợp vi phạm quy định về khai báo tạm trú và tiến hành xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện ông Qiu XuFeng (quốc tịch Trung Quốc) đang lưu trú tại nhà bà Nguyễn Thị Thơm, trú tại phường Đức Xuân. Qua kiểm tra, các giấy tờ liên quan của ông Qiu XuFeng như hộ chiếu và giấy miễn thị thực đều còn hiệu lực.

Công an phường Đức Xuân đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thơm về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Tuy nhiên, từ ngày 01/4/2026 đến ngày 08/4/2026, bà Nguyễn Thị Thơm không thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định, cả bằng hình thức trực tiếp tại công an phường lẫn qua hệ thống khai báo trực tuyến.

Trước hành vi vi phạm này, Công an phường Đức Xuân đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thơm với số tiền 4.000.000 đồng.

Cùng với việc xử lý vi phạm, lực lượng công an cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Lao động “chui” nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam bị xử phạt

VOV.VN - Ngày 19/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đức Lương vừa xử phạt vi phạm hành chính một công dân có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về địa phương, qua đó tiếp tục siết chặt quản lý xuất nhập cảnh và cảnh báo người dân trước các rủi ro từ lao động “chui”.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Ngày 14/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Chương Dương đã ra quyết định xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

