Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài, một hộ dân bị phạt 4 triệu đồng

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện ông Qiu XuFeng (quốc tịch Trung Quốc) đang lưu trú tại nhà bà Nguyễn Thị Thơm, trú tại phường Đức Xuân. Qua kiểm tra, các giấy tờ liên quan của ông Qiu XuFeng như hộ chiếu và giấy miễn thị thực đều còn hiệu lực.

Công an phường Đức Xuân đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thơm về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Tuy nhiên, từ ngày 01/4/2026 đến ngày 08/4/2026, bà Nguyễn Thị Thơm không thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định, cả bằng hình thức trực tiếp tại công an phường lẫn qua hệ thống khai báo trực tuyến.

Trước hành vi vi phạm này, Công an phường Đức Xuân đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thơm với số tiền 4.000.000 đồng.

Cùng với việc xử lý vi phạm, lực lượng công an cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.