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Cải chính

Không phải xuất trình thẻ căn cước nếu đã tích hợp trên VNeID

Thứ Tư, 14:08, 08/07/2026
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VOV.VN - Từ 1/7, quy định của pháp luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ đã được tích hợp vào VNeID.

Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự được Quốc hội ban hành tháng 12/2025. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. 

Theo đó, từ 1/7/2026, Điều 5 của Luật số 118/2025/QH15 đã bổ sung khoản 10 vào sau khoản 9 Điều 7 Luật Căn cước 2023 thêm hành vi bị cấm như sau: "Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ đã được tích hợp vào Căn cước điện tử, ứng dụng định danh quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính, trừ trường hợp thông tin công dân cung cấp không thống nhất với thông tin đã được tích hợp hoặc pháp luật có quy định khác”.

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Ứng dụng VNeID. (Ảnh: Bộ Công an)

Như vậy, từ 1/7/2026, quy định của pháp luật cấm cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu công dân xuất trình thẻ căn cước nếu đã được tích hợp trên VNeID khi giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Điều 7 Luật Căn cước 2023 quy định các hành vi khác bị nghiêm cấm gồm:

Cấp, cấp đổi, cấp lại hoặc thu hồi thẻ Căn cước, giấy chứng nhận Căn cước trái quy định.

Giữ thẻ Căn cước, giấy chứng nhận Căn cước của người khác trái pháp luật.

Nhũng nhiễu, gây phiền hà hoặc phân biệt đối xử khi giải quyết thủ tục về Căn cước và cơ sở dữ liệu dân cư.

Làm sai lệch hồ sơ, dữ liệu; cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác hoặc trái quy định.

Không thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước đúng quy định.

Tạo hoặc sử dụng công cụ, phần mềm gây cản trở, làm rối loạn hoạt động của hệ thống dữ liệu dân cư, Căn cước và định danh điện tử.

Làm giả, sửa chữa thẻ Căn cước, Căn cước điện tử, giấy chứng nhận Căn cước; chiếm đoạt, sử dụng trái phép, cho thuê, cầm cố, hủy hoại hoặc sử dụng giấy tờ giả.

Truy cập, sửa đổi, xóa, phát tán hoặc xử lý trái phép dữ liệu cá nhân trong các cơ sở dữ liệu và hệ thống định danh điện tử.

Khai thác, mua bán, trao đổi, chia sẻ, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu về dân cư và Căn cước.

Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ đã được tích hợp trên Căn cước điện tử hoặc ứng dụng định danh quốc gia khi làm thủ tục hành chính, trừ trường hợp thông tin không khớp hoặc pháp luật có quy định khác.

Trọng Phú/VOV.VN
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