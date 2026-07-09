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Kịp thời ngăn chặn thiếu nữ bị dụ dỗ đi làm "việc nhẹ, lương cao"

Thứ Năm, 17:05, 09/07/2026
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VOV.VN - Công an xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La vừa kịp thời ngăn chặn thiếu nữ bị dụ dỗ rời địa phương đi làm "việc nhẹ, lương cao" và bàn giao an toàn cho gia đình.

Trước đó, khoảng 23h ngày 6/7, Công an xã Đoàn Kết tiếp nhận tin báo của chị H.T.N (sinh năm 1988, trú tại bản Lòng Hồ, xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La) về việc cháu ruột là L.H.N (sinh năm 2014, trú tại bản N.T, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La), trong thời gian ở cùng gia đình chị đã mất liên lạc và có dấu hiệu bị dụ dỗ xuống Hà Nội làm việc.

Xác định đây là vụ việc liên quan đến trẻ vị thành niên, có nguy cơ bị lừa đảo hoặc trở thành nạn nhân của các loại tội phạm, Công an xã Đoàn Kết đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm. Xác định vào khoảng 20h30 ngày 6/7, cháu L.H.N đã lên xe taxi di chuyển từ bản Lòng Hồ theo hướng Quốc lộ 43 ra Quốc lộ 6 để đi Hà Nội.

kip thoi ngan chan thieu nu bi du do di lam viec nhe, luong cao hinh anh 1
Công an xã Đoàn Kết kịp thời ngăn chặn thiếu nữ bị dụ dỗ rời địa phương đi làm "việc nhẹ, lương cao" tại Hà Nội.

Ngay sau đó, công an xã đã liên hệ lái xe taxi trên đề nghị phối hợp bảo đảm an toàn cho cháu và cùng đưa cháu L.H.N trở về với gia đình. Đến khoảng 4h50 ngày 7/7, cháu N được đưa về trụ sở công an xã an toàn để xác minh, làm rõ vụ việc và bàn giao cho gia đình.

Tại cơ quan công an, cháu N cho biết, khoảng hai tuần trước đã được một người quen tên L.T.T.H (sinh năm 2011, trú cùng bản) thường xuyên liên hệ qua mạng xã hội Facebook, giới thiệu công việc tại Hà Nội với mức lương từ 10 - 40 triệu đồng mỗi tháng. Người này còn cho biết đã có nhiều bạn đang làm việc tại đây nhằm tạo niềm tin và thuyết phục cháu rời địa phương.

kip thoi ngan chan thieu nu bi du do di lam viec nhe, luong cao hinh anh 2
Lực lượng chức năng bàn giao thiếu nữ cho gia đình.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, dụ dỗ trẻ em và thanh thiếu niên bằng những lời hứa hẹn về "việc nhẹ, lương cao", sau đó đưa các em rời khỏi địa phương, tiềm ẩn nguy cơ bị cưỡng bức lao động, bóc lột sức lao động, mua bán người hoặc xâm hại.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, quan tâm đến việc sử dụng mạng xã hội của con em mình; thường xuyên nắm bắt các mối quan hệ, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường khi trẻ có ý định bỏ nhà đi làm xa hoặc tiếp xúc với người lạ trên không gian mạng.

Đồng thời, cần tích cực tuyên truyền, giáo dục để các em nâng cao nhận thức, tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao", không tự ý rời khỏi địa phương khi chưa có sự đồng ý của gia đình.

CTV Đinh Tùng - Thanh Trang/VOV-Tây Bắc
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