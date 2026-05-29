Giải cứu 3 thiếu nữ bị dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao"

Thứ Sáu, 15:06, 29/05/2026
VOV.VN - 3 thiếu nữ bị dụ dỗ với chiêu trò "việc nhẹ lương cao" vừa được Công an phường Yên Sở (TP Hà Nội) giải cứu thành công và bàn giao cho gia đình.

Công an phường Yên Sở (TP Hà Nội) vừa kịp thời phối hợp hỗ trợ, giải cứu và bàn giao an toàn 3 thiếu nữ cho gia đình, ngăn chặn nguy cơ bị dụ dỗ lao động trái phép.

Trước đó vào ngày 26/5/2026, Công an phường Yên Sở nhận được đề nghị hỗ trợ từ Công an xã Quảng Hòa (tỉnh Lâm Đồng) về việc 3 thiếu nữ (cùng 13 tuổi, trú tại Lâm Đồng) đang trên đường ra Hà Nội, nghi ngờ bị dụ dỗ với chiêu trò "việc nhẹ, lương cao".

giai cuu 3 thieu nu bi du do viec nhe, luong cao hinh anh 1
Lực lượng chức năng bàn giao 3 thiếu nữ cho gia đình.

Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, truy vết và xác minh các nạn nhân ở địa chỉ số 49 Ngọc Hồi. Cơ quan công an đã tiếp cận và đưa 3 cháu về trụ sở an toàn.

Qua xác minh, các thiếu nữ tranh thủ thời gian nghỉ hè nên thông qua mạng xã hội tìm kiếm việc làm, được dụ dỗ ra Hà Nội. Sau đó, các thiếu nữ đã bắt xe ra Thủ đô. 

Công an phường Yên Sở đã chăm sóc, động viên tinh thần các cháu, đồng thời liên hệ người thân. Sau đó, 3 thiếu nữ đã được bàn giao trong niềm vui mừng, xúc động của gia đình.

Trọng Phú/VOV.VN
Phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất phân bón trái phép ở Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 29/5, Công an phường Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết, vừa phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất phân bón trái phép trên địa bàn, thu giữ số lượng lớn thành phẩm, hóa chất, máy móc cùng nhiều tang vật liên quan.

Đà Nẵng triệt xóa ổ nhóm buôn bán khí cười

VOV.VN - Từ tháng 3/2026 đến nay, Huỳnh Văn Hải đã nhiều lần mua "khí cười" từ các tỉnh phía Bắc đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ trái phép. Tổng cộng, đối tượng đã nhập 292 bình khí cười để bán cho nhiều khách hàng trên địa bàn.

Khởi tố đối tượng dùng dao cướp tài sản tại khách sạn ở Đà Nẵng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Ngọc Danh (sinh năm 1987, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi “cướp tài sản”, đồng thời làm rõ thêm 2 vụ trộm cắp tài sản do đối tượng thực hiện.

