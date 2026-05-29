Giải cứu 3 thiếu nữ bị dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao"

Công an phường Yên Sở (TP Hà Nội) vừa kịp thời phối hợp hỗ trợ, giải cứu và bàn giao an toàn 3 thiếu nữ cho gia đình, ngăn chặn nguy cơ bị dụ dỗ lao động trái phép.

Trước đó vào ngày 26/5/2026, Công an phường Yên Sở nhận được đề nghị hỗ trợ từ Công an xã Quảng Hòa (tỉnh Lâm Đồng) về việc 3 thiếu nữ (cùng 13 tuổi, trú tại Lâm Đồng) đang trên đường ra Hà Nội, nghi ngờ bị dụ dỗ với chiêu trò "việc nhẹ, lương cao".

Lực lượng chức năng bàn giao 3 thiếu nữ cho gia đình.

Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, truy vết và xác minh các nạn nhân ở địa chỉ số 49 Ngọc Hồi. Cơ quan công an đã tiếp cận và đưa 3 cháu về trụ sở an toàn.

Qua xác minh, các thiếu nữ tranh thủ thời gian nghỉ hè nên thông qua mạng xã hội tìm kiếm việc làm, được dụ dỗ ra Hà Nội. Sau đó, các thiếu nữ đã bắt xe ra Thủ đô.

Công an phường Yên Sở đã chăm sóc, động viên tinh thần các cháu, đồng thời liên hệ người thân. Sau đó, 3 thiếu nữ đã được bàn giao trong niềm vui mừng, xúc động của gia đình.