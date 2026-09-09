Lai Châu phá đường dây đánh bạc, rửa tiền gần 50.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Lai Châu vừa phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và có dấu hiệu kết nối với các đối tượng ở nước ngoài. Kết quả xác minh cho thấy, hoạt động của nhóm này có dấu hiệu của các tội phạm đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được tổ chức trên không gian mạng và mang tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng và biểu dương thành tích của lực lượng Công an tỉnh

Trước tình hình trên, ngày 21/8, Công an tỉnh Lai Châu xác lập Chuyên án trinh sát mang bí số 0826N, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Qua đấu tranh bước đầu, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố 3 đối tượng về các hành vi đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh các giao dịch đáng ngờ, trong đó tập trung làm rõ dấu hiệu rửa tiền thông qua hoạt động mua bán USD và cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng trên các nền tảng thanh toán xuyên biên giới.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các giao dịch liên quan đến nhóm đối tượng này lên tới 35.788 lượt, với tổng số tiền gần 50.000 tỷ đồng. Nhóm đối tượng được xác định đã thu lợi khoảng hơn 130 tỷ đồng. Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan.

Cũng trong tháng 7 và tháng 8, Công an tỉnh Lai Châu liên tiếp phát hiện các nhóm đối tượng móc nối trong và ngoài nước, lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào địa bàn tỉnh tiêu thụ và chuyển đi các địa bàn khác. Công an tỉnh đã xác lập, phá thành công hai chuyên án 0826S và 0826C, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 12 bánh heroin cùng nhiều tài liệu quan trọng.

Việc liên tiếp đấu tranh, triệt phá các chuyên án cho thấy quyết tâm của Công an tỉnh Lai Châu trong chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ, không gian mạng để thực hiện hành vi đánh bạc, rửa tiền, trốn thuế; qua đó góp phần không để Lai Châu trở thành địa bàn trọng điểm, phức tạp hoặc điểm trung chuyển ma túy và các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.