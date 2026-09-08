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Hỗ trợ 100 tỷ đồng cho Lai Châu xây dựng khu tái định cư tại xã Mường Than

Thứ Ba, 18:54, 08/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1742/QĐ-TTg ngày 8/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cho tỉnh Lai Châu thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư tập trung cho các hộ dân trên địa bàn xã Mường Than.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2026 cho tỉnh Lai Châu để thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư tập trung cho các hộ dân trên địa bàn xã Mường Than.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn lực của địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác, cùng với số kinh phí được ngân sách hỗ trợ để triển khai thực hiện dự án, di dời khẩn cấp các hộ dân trên địa bàn xã Mường Than ra khỏi vùng nguy hiểm, việc di dời dân cư phải gắn với đảm bảo sản xuất, sinh kế bền vững cho người dân, tuyệt đối không để người dân quay lại vùng sạt lở.

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Hỗ trợ cho tỉnh Lai Châu thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư tập trung cho các hộ dân trên địa bàn xã Mường Than. Ảnh: Chinhphu.vn

Đồng thời, quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm về việc xác định số kinh phí bổ sung, các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tỉnh Lai Châu tổ chức thực hiện dự án; trường hợp phát hiện phân bổ, sử dụng vốn không đúng phạm vi, đối tượng, quy định của pháp luật, báo cáo cấp có thẩm quyền thu hồi về ngân sách trung ương và xử lý theo quy định.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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