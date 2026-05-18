Lai Châu triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu làm giả giấy tờ thông qua trang Facebook “Dịch vụ Lộc Phát”. Trang này thường xuyên quảng cáo nhận làm giả nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân gắn chíp, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… với giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng mỗi loại.

4 trong 8 đối tượng bị bắt giữ

Xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, có tổ chức, phạm vi rộng, Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an nhiều địa phương như Hồ Chí Minh, Nghệ An, Gia Lai đấu tranh, triệt phá.

Trong giai đoạn 1 của chuyên án, ngày 23/4, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét, triệu tập khẩn cấp 3 đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh gồm: Phạm Văn Mười Một, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Ngọc Quy, thu giữ nhiều tang vật và dữ liệu điện tử liên quan. Các đối tượng khai nhận tham gia tiếp nhận, phân loại và giao giấy tờ giả từ nước ngoài chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Ngày 29/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Giấy tờ tài liệu giả được lực lượng công an thu giữ

Quá trình điều tra xác định, từ cuối tháng 12/2025 đến đầu tháng 4/2026, đường dây này đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 1.500 giấy tờ giả các loại như căn cước công dân, giấy phép lái xe, bằng cấp, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ đảng viên, giấy tờ lực lượng vũ trang… thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, ngày 15/5, các tổ công tác đồng loạt đột kích nhiều địa điểm tại Nghệ An, Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ các đối tượng cầm đầu gồm Phạm Văn Khánh và Phạm Văn Khương, cùng trú tại Nghệ An. Hai đối tượng sử dụng tên giả “A Phát” và “Toàn Phát” để điều hành hoạt động trên mạng xã hội.

Cơ quan công an cũng bắt giữ Nguyễn Văn Huyên và Bùi Đức Thuyên tại Gia Lai, là các đối tượng trực tiếp sản xuất giấy tờ giả. Khám xét nơi ở và địa điểm hoạt động, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy in, máy ép plastic, máy dập dấu chìm, hàng nghìn tem chống giả, hàng trăm phôi văn bằng, chứng chỉ cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Mở rộng điều tra, ngày 17/5, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng Phan Thành Tựu tại bến xe Miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng công an lấy lời khai các đối tượng để hoàn thiện hồ sơ

Tổng cộng đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây, thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại cùng nhiều vật chứng phục vụ điều tra. Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.