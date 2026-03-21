Bắt giữ đối tượng sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo ở Cần Thơ

Theo điều tra, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2024, Đào Chí Nguyện đã tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook đặt làm giả 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình, sau đó đem thế chấp cho bà B.T.T (SN 1989, ngụ cùng địa phương) để chiếm đoạt tổng số tiền 2,8 tỷ đồng.

Đối tượng Đào Chí Nguyện (bên phải) tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Cần Thơ

Nhằm tạo lòng tin với bị hại, Đào Chí Nguyện tiếp tục đặt làm giả nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Nguyện cho bà B.T.T. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng khai đã sử dụng tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.