Bắt giữ đối tượng sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo ở Cần Thơ

Thứ Bảy, 21:03, 21/03/2026
VOV.VN - Chiều 21/3, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa bắt tạm giam Đào Chí Nguyện (SN 1989), ngụ xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2024, Đào Chí Nguyện đã tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook đặt làm giả 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình, sau đó đem thế chấp cho bà B.T.T (SN 1989, ngụ cùng địa phương) để chiếm đoạt tổng số tiền 2,8 tỷ đồng.

bat giu doi tuong su dung giay to gia de lua dao o can tho hinh anh 1
Đối tượng Đào Chí Nguyện (bên phải) tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Cần Thơ

Nhằm tạo lòng tin với bị hại, Đào Chí Nguyện tiếp tục đặt làm giả nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Nguyện cho bà B.T.T. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng khai đã sử dụng tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: bắt giữ đối tượng giấy tờ giả lừa đảo Công an thành phố Cần Thơ công an thành phố bắt tạm giam Đào Chí Nguyện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng tài liệu giả
Ngăn chặn kịp thời cụ bà 70 tuổi bán 19 chỉ vàng chuyển cho đối tượng lừa đảo

VOV.VN - Phát hiện cụ bà M.T.H (70 tuổi, trú xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) có biểu hiện bị các đối tượng lạ mặt đe dọa, tống tiền, Công an xã Giai Lạc đã kịp thời ngăn chặn khi cụ bà chuẩn bị bán 19 chỉ vàng để chuyển tiền cho đối tượng lùa đảo.

Mạo danh cơ sở khám chữa bệnh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Một hộ kinh doanh quảng cáo là cơ sở khám chữa bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 50 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây “bẫy” tiền số FTXF: lừa đảo hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF, với số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can và đang mở rộng vụ án.

