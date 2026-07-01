Lái xe bỏ hai tay rồi quay clip: Hành vi "phản cảm" phải trả giá đắt

Tịch thu phương tiện của nam thanh niên xuất hiện trong clip lái xe bằng chân

Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, xác định ngày 26/6 trang Facebook "Tin tức giao thông Ninh Bình" đăng clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe SH màu trắng, biển kiểm soát 18F1-504.58, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu và đặc biệt dùng hai chân để điều khiển phương tiện khi đang lưu thông trên đường.

Lực lượng chức năng xác minh người điều khiển xe trong clip là N.Q.A (SN 2009, trú xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình). Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.Q.A. với các hành vi: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; dùng chân điều khiển xe mô tô khi tham gia giao thông; và người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh từ 50 cm³ trở lên.

Hành vi lái xe bỏ hai tay, quay clip sẽ bị xử lý hành chính hoặc xử lý Hình sự.

Trong đó, hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô khi tham gia giao thông bị áp dụng hình thức xử phạt tịch thu phương tiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Các hành vi vi phạm còn lại bị xử phạt tiền.

Trước đó, vào cuối năm 2023 dư luận cũng từng xôn xao về những clip bỏ hai tay lái xe mô tô của một người mẫu. Những clip này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và sau đó người điều khiển phương tiện đã bị khởi tố, truy tố, xét xử về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Điều này cho thấy việc lái xe bỏ hai tay, vi phạm các quy định về giao thông rồi quay clip, chia sẻ lên mạng xã hội sẽ phải trả giá đắt.

Trao đổi với PV VOV.VN về những vụ việc nói trên, luật sư Phạm Thu Hà (Công ty Luật Hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu; Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đường giao thông công cộng không phải là nơi để biểu diễn kỹ năng hay thực hiện những nội dung nhằm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Chỉ một vài giây buông tay lái, dùng chân điều khiển xe hoặc lạng lách, đánh võng cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

“Người vi phạm không chỉ phải bồi thường thiệt hại (nếu có) mà còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi” - luật sư Phạm Thu Hà cho biết.

Hành vi phản cảm có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, tùy tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người điều khiển xe mô tô có thể bị xử phạt vi phạm hành chính bằng các hình thức như phạt tiền, trừ điểm giấy phép lái xe, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

Đối với một số hành vi đặc biệt nguy hiểm như buông cả hai tay khi điều khiển xe, dùng chân điều khiển xe, nằm hoặc quỳ trên yên xe khi xe đang chạy..., người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức tịch thu phương tiện theo quy định của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Theo luật sư Phạm Thu Hà, đối với các trường hợp vi phạm như trên, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc nặng hơn là xử lý hình sự, tùy vào tính chất, mức độ của vụ việc.

Luật sư Phạm Thu Hà (Công ty Luật Hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu; Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Đối với trường hợp nam thanh niên tại Ninh Bình, cơ quan chức năng xác định đây là hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ nên đã xử lý theo thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các chế tài tương ứng theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Nữ luật sư nhấn mạnh, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuyệt đối không thực hiện hoặc cổ súy các hành vi nguy hiểm để câu like, câu view. Đồng thời góp phần lan tỏa văn hóa giao thông văn minh, an toàn, thay vì những nội dung phản cảm hoặc vi phạm pháp luật.