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Làm clip bạo lực đăng facebook để câu tương tác, 14 thanh thiếu niên bị nhắc nhở

Thứ Ba, 17:51, 22/09/2026
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VOV.VN - Ngày 22/9, Công an xã Châu Thành, tỉnh An Giang đã mời một nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn làm việc, giáo dục và yêu cầu cam kết không tái phạm sau khi nhóm này dàn dựng video có nội dung giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực rồi đăng lên mạng xã hội để thu hút lượt xem, tương tác.

Trước đó, trong quá trình giám sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Châu Thành phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video có tiêu đề “TẬP CUỐI”, thời lượng khoảng 3 phút 40 giây. Video thu hút lượng lớn lượt xem, bình luận và chia sẻ.

Nội dung video tái hiện cảnh hai nhóm thanh thiếu niên phát sinh mâu thuẫn, sau đó hẹn nhau “đánh nhau ở ngã tư Tử Thần”. Trong quá trình dàn dựng, nhóm sử dụng một số vật dụng mô phỏng hung khí tự chế, được làm từ bìa carton và các vật liệu khác.

lam clip bao luc dang facebook de cau tuong tac, 14 thanh thieu nien bi nhac nho hinh anh 1
Công an xã Châu Thành mời nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn làm việc, giáo dục, buộc cam kết không tái phạm.

Theo cơ quan công an, dù được dàn dựng khá đơn giản và ít lời thoại, video lại xuất hiện nhiều từ ngữ thô tục, chửi thề và các tình tiết mang tính kích động việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Nội dung này có nguy cơ tác động tiêu cực đến giới trẻ, đồng thời gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Qua xác minh, Công an xã Châu Thành xác định L.M.T. (sinh năm 2005, cư trú tại xã Châu Thành) là người tổ chức, xây dựng kịch bản, kêu gọi và phân vai cho 13 thanh thiếu niên khác tham gia. T. cũng là người trực tiếp quay, biên tập video và đăng tải lên Facebook.

lam clip bao luc dang facebook de cau tuong tac, 14 thanh thieu nien bi nhac nho hinh anh 2
Hình ảnh trong clip do nhóm thanh thiếu niên dàn dựng có nội dung giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực đăng lên tài khoản mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan công an, T. khai nhận đã tham khảo nội dung từ một video trên YouTube rồi dàn dựng lại để đăng lên Facebook với mục đích thu hút tương tác và nhận quà trên nền tảng mạng xã hội.

Công an xã Châu Thành đã phân tích, giáo dục những người có liên quan, yêu cầu cam kết không tái phạm; đồng thời buộc T. gỡ bỏ video khỏi facebook.

Cơ quan công an khuyến cáo thanh thiếu niên cần thận trọng khi sáng tạo, đăng tải nội dung lên mạng xã hội, không vì mục đích tăng lượt xem, lượt thích hoặc kiếm lợi từ nền tảng mà sản xuất những video có yếu tố bạo lực, phản cảm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

 

CTV Văn Vũ-Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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