Phát hiện 220 đối tượng vi phạm, thu cả súng và hàng trăm viên đạn ở Thái Nguyên

Thứ Bảy, 19:33, 09/05/2026
VOV.VN - Chỉ trong 3 ngày tăng cường tuần tra, lực lượng Công an Thái Nguyên đã phát hiện 220 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, tạm giữ 133 phương tiện cùng nhiều hung khí nguy hiểm. Đáng chú ý, nhiều vụ việc liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên.

Ngày 9/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp cùng Đội công tác đặc biệt 252 và Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là “tội phạm đường phố” và tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan công an, chỉ trong 3 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện 220 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật; tạm giữ 133 phương tiện vi phạm cùng nhiều tang vật nguy hiểm như 1 báng súng, 1 thân súng, 280 viên đạn chì, 1 kiếm kim loại và nhiều vật dụng liên quan.

phat hien 220 doi tuong vi pham, thu ca sung va hang tram vien dan o thai nguyen hinh anh 1
Lực lượng Cảnh sát hình sự và tổ công tác đặc biệt 252 Công an tỉnh Thái Nguyên tuần tra đêm

Đáng chú ý, nhiều vụ việc có sự tham gia của các nhóm đối tượng tuổi vị thành niên. Dù còn rất trẻ nhưng các đối tượng hoạt động theo nhóm, có biểu hiện manh động, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn xã hội.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát cho thấy, nhiều vụ việc nghiêm trọng xuất phát từ hành vi bồng bột, thiếu kiểm soát của thanh thiếu niên. Không ít trường hợp đã bị xử lý hình sự với mức án nghiêm khắc vì các hành vi như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, mang hung khí nguy hiểm hoặc tham gia các nhóm tụ tập gây mất an ninh.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ nhiều yếu tố như sự buông lỏng quản lý của gia đình, thiếu quan tâm giáo dục đạo đức, tác động tiêu cực từ mạng xã hội, trò chơi bạo lực và hạn chế trong nhận thức pháp luật của một bộ phận giới trẻ. Ngoài ra, áp lực tâm lý, nhu cầu thể hiện bản thân, thiếu kỹ năng sống cũng khiến nhiều thanh thiếu niên dễ bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia các hành vi vi phạm pháp luật mà không nhận thức hết hậu quả lâu dài.

Trước thực trạng tội phạm vị thành niên có chiều hướng gia tăng, cơ quan chức năng cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa. Trong đó, gia đình cần quan tâm hơn đến việc giáo dục đạo đức, lối sống và định hướng hành vi cho con em từ sớm. Nhà trường cần tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, xây dựng môi trường học tập lành mạnh, thân thiện. Ngoài ra, việc quản lý nội dung trên mạng xã hội, hạn chế các sản phẩm độc hại và tạo thêm nhiều sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm giúp giới trẻ phát triển toàn diện, tránh xa tệ nạn xã hội.

doi_tuong_pham_van_nghi_lam_viec_voi_co_quan_cong_an.jpg

Nóng 24h ngày 9/5: Lộ đường dây nghiệm thu khống công trình ở Thanh Hóa

VOV.VN - Công an Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND xã Lâm Phú cùng 2 giám đốc doanh nghiệp vì lập hồ sơ nghiệm thu khống công trình giao thông nông thôn, rút hơn 426 triệu đồng ngân sách. Dù tuyến đường chưa hoàn thành, các đối tượng vẫn hợp thức thủ tục để giải ngân vốn Nhà nước.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: tội phạm vị thành niên tội phạm đường phố Thái Nguyên Công an Thái Nguyên thu nhiều súng đạn
Công an Hà Nội truy tìm một nam, một nữ liên quan án hình sự

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa phát thông báo truy tìm 2 đối tượng liên quan đến vụ việc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “trộm cắp tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố để phục vụ công tác điều tra.

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa phát thông báo truy tìm 2 đối tượng liên quan đến vụ việc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “trộm cắp tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố để phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố 2 thanh niên ném đá làm vỡ kính ô tô, gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” sau vụ hỗn chiến bằng gạch đá khiến một ô tô bị hư hỏng.

VOV.VN - Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” sau vụ hỗn chiến bằng gạch đá khiến một ô tô bị hư hỏng.

