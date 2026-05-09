Phát hiện 220 đối tượng vi phạm, thu cả súng và hàng trăm viên đạn ở Thái Nguyên

Ngày 9/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp cùng Đội công tác đặc biệt 252 và Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là “tội phạm đường phố” và tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan công an, chỉ trong 3 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện 220 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật; tạm giữ 133 phương tiện vi phạm cùng nhiều tang vật nguy hiểm như 1 báng súng, 1 thân súng, 280 viên đạn chì, 1 kiếm kim loại và nhiều vật dụng liên quan.

Lực lượng Cảnh sát hình sự và tổ công tác đặc biệt 252 Công an tỉnh Thái Nguyên tuần tra đêm

Đáng chú ý, nhiều vụ việc có sự tham gia của các nhóm đối tượng tuổi vị thành niên. Dù còn rất trẻ nhưng các đối tượng hoạt động theo nhóm, có biểu hiện manh động, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn xã hội.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát cho thấy, nhiều vụ việc nghiêm trọng xuất phát từ hành vi bồng bột, thiếu kiểm soát của thanh thiếu niên. Không ít trường hợp đã bị xử lý hình sự với mức án nghiêm khắc vì các hành vi như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, mang hung khí nguy hiểm hoặc tham gia các nhóm tụ tập gây mất an ninh.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ nhiều yếu tố như sự buông lỏng quản lý của gia đình, thiếu quan tâm giáo dục đạo đức, tác động tiêu cực từ mạng xã hội, trò chơi bạo lực và hạn chế trong nhận thức pháp luật của một bộ phận giới trẻ. Ngoài ra, áp lực tâm lý, nhu cầu thể hiện bản thân, thiếu kỹ năng sống cũng khiến nhiều thanh thiếu niên dễ bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia các hành vi vi phạm pháp luật mà không nhận thức hết hậu quả lâu dài.

Trước thực trạng tội phạm vị thành niên có chiều hướng gia tăng, cơ quan chức năng cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa. Trong đó, gia đình cần quan tâm hơn đến việc giáo dục đạo đức, lối sống và định hướng hành vi cho con em từ sớm. Nhà trường cần tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, xây dựng môi trường học tập lành mạnh, thân thiện. Ngoài ra, việc quản lý nội dung trên mạng xã hội, hạn chế các sản phẩm độc hại và tạo thêm nhiều sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm giúp giới trẻ phát triển toàn diện, tránh xa tệ nạn xã hội.