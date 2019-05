Làm rõ thông tin “Công an cho xã hội đen đánh dân“ ở Cà Mau

Trước đó, vào ngày 5/5, một trang facebook cá nhân có tên “Bố Bảo An” đã đăng tải clip kèm nội dung "Công an Cà Mau cho xã hội đen ra đánh người". Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo làm rõ vụ việc trên.

Hình ảnh từ Facebook "Bố Bảo An".

Kết quả xác minh cho thấy, vào ngày 5/5, Tổ công tác Tuần tra Kiểm soát, Công an huyện Cái Nước kết hợp cùng Công an xã Thạnh Phú đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện Nguyễn Văn Nam (SN 1993, ngụ xã Minh Lăng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) vi phạm. Cụ thể, trong khi điều khiển xe môtô BKS 18E1- 044.04, Nam đã sử dụng điện thoại và được xác định vi phạm lỗi trực tiếp: “Sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông”.



Dù được lực lượng chức năng giải thích nhưng Nam không chấp hành đồng thời bỏ ra ngoài và có những lời lẽ thô tục. Tại chỗ đậu xe, Nam nói chuyện với 1 thanh niên thì bị người này xô ngã, rồi bỏ chạy về hướng TP. Cà Mau.

Tổ công tác Tuần tra Kiểm soát của Công an huyện Cái Nước đã tiến hành truy tìm người thanh niên bỏ chạy đồng thời yêu cầu Công an xã Thạnh Phú lập biên bản về việc Nam bị xô ngã. Tuy nhiên, Nam không đồng ý với lý do không yêu cầu xử lý người đã xô ngã mình. Đồng thời, Nam dùng điện thoại quay clip trực tiếp vu khống tổ công tác cho xã hội đen đánh mình và bỏ đi.

Hiện Công an huyện Cái Nước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Nam về lỗi “Sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông” và mời Nguyễn Văn Nam đến làm việc. Đến nay Nam vẫn chưa đến Công an huyện Cái Nước làm việc./.

