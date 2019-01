Nhận 300 triệu đồng “chạy việc” vào công an, trưởng công an bị bắt

Ngày 6/1, ông Đỗ Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung (huyện Việt Yên, Bắc Giang) cho biết, cơ quan Công an huyện Việt Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Hoàng Ngọc Minh (41 tuổi, Trưởng công an xã Nghĩa Trung) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, vào đầu tháng 7/2018, Công an huyện Việt Yên nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Luyến (48 tuổi, trú tại thôn Cầu, xã Minh Đức, huyện Việt Yên) về việc bị Hoàng Ngọc Minh lừa đảo, chiếm đoạt 300 triệu đồng.

Cụ thể, từ năm 2015, Minh nhận xin việc cho con gái anh Luyến vào ngành công an với số tiền 350 triệu đồng.

Tin lời Minh, khoảng giữa tháng 5/2015, anh Luyến đưa cho Minh 100 triệu đồng. Đến tháng 7/2015, anh Luyến tiếp tục đưa thêm 200 triệu đồng.

Sau khi nhận 300 triệu đồng, Hoàng Ngọc Minh hứa trong hai năm sẽ lo xong việc và sẽ nhận nốt 50 triệu đồng khi con gái anh Luyến được vào ngành, nếu không thực hiện được sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2018, Minh vẫn không lo được việc và nhiều lần hứa hẹn hoàn trả lại số tiền trên song không thực hiện.

