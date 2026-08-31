Lạng Sơn: Phát hiện 15 kg pháo hoa nổ giấu dưới gầm rơ moóc

Khoảng 10h10 ngày 31/8, tại khu vực barie kiểm soát số 2, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 77H-079.72, kéo rơ moóc biển kiểm soát 77RM-013.33.

Đối tượng Nguyễn Xuân Đào cùng số pháo hoa nổ bị phát hiện, thu giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một bao tải dứa được cất giấu dưới gầm rơ moóc. Bên trong có 3 khối pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất, tổng trọng lượng khoảng 15 kg.

Người điều khiển phương tiện Nguyễn Xuân Đào khai nhận đã mua số pháo trên tại một cửa hàng ở khu vực Bằng Tường, Trung Quốc với giá 1,3 triệu đồng, sau đó cất giấu dưới gầm rơ moóc để đưa về Việt Nam.

Việc phát hiện số pháo nổ ngay tại khu vực cửa khẩu cho thấy sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong kiểm soát địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng hóa nguy hiểm, hàng cấm qua biên giới.