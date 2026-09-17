Lào Cai: Kịp thời tìm kiếm, đưa thiếu nữ bị dụ dỗ qua điện thoại về với gia đình

Sáng ngày 17/9, anh S.A.S trú tại thôn Vạn Dền Sử, xã Tả Van đến Công an xã trình báo việc con gái là S.T.S (SN 2010) bỏ nhà đi theo lời rủ rê, dụ dỗ của một người lạ qua điện thoại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tả Van khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, rà soát thông tin liên quan. Qua đó, xác định S.T.S đang có mặt tại một bến xe ở phường Sa Pa, chuẩn bị lên xe đi Hà Nội.

Công an xã Tả Van nhanh chóng tiếp cận, vận động và đưa S.T.S về trụ sở để xác minh, làm rõ. Qua làm việc, S.T.S cho biết trước đó nhận được cuộc gọi của một người đàn ông lạ, rủ xuống Hà Nội làm việc tại một công ty và thông báo đã chuẩn bị xe để đưa em đi. Đáng chú ý, trong năm 2025, S.T.S cũng từng nhận được cuộc gọi rủ đi Hà Nội nhưng không đi.

Công an xã đưa S.T.S về với gia đình.

Đến khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an xã Tả Van đã bàn giao S.T.S an toàn cho gia đình tiếp tục chăm sóc, quản lý.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các gia đình trong việc chủ động quản lý, giáo dục con em, nhất là trẻ vị thành niên; thường xuyên nhắc nhở các em cảnh giác trước những cuộc gọi, tin nhắn từ người không quen biết, không tự ý đi theo hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, gia đình cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an để được hỗ trợ, xác minh, xử lý.