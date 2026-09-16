English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế về hành vi buôn lậu

Thứ Tư, 17:25, 16/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, ngày 15/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp Công an phường An Biên và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện, bắt giữ một người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hải Phòng về công tác truy nã, các đơn vị chức năng đã tiến hành rà soát địa bàn, qua đó phát hiện Ma He (SN 1984, trú tại TP Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) đang lẩn trốn tại phường An Biên, TP Hải Phòng.

bat giu doi tuong bi truy na quoc te ve hanh vi buon lau hinh anh 1
Đối tượng Ma He giữa (x). Ảnh: CAHP

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Ma He là đối tượng bị Phòng Cảnh sát biển - Công an TP Thanh Đảo (Trung Quốc) ra Lệnh tạm giam và Quyết định truy nã số 2026-8 ngày 16/3/2026 để điều tra về hành vi "Buôn lậu".

Sau khi bắt giữ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan, báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và Bộ Công an để thực hiện việc bàn giao Ma He cho lực lượng chức năng Trung Quốc xử lý theo quy định pháp luật.

cong-an-chi-linh-hai-phong-bat-doi-tuong-trom-cap.gif

Đang tuần tra, Công an Hải Phòng bắt đối tượng trộm xe máy

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra trên địa bàn, Tổ công tác HP22 Công an phường Chí Linh, Công an TP Hải Phòng phát hiện một nam thanh niên đi xe máy không gắn biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, người này khai nhận chiếc xe là tang vật của một vụ trộm tại Bắc Ninh.

 

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trốn truy nã 40 năm, người đàn ông ở Hải Phòng ra đầu thú
Trốn truy nã 40 năm, người đàn ông ở Hải Phòng ra đầu thú

VOV.VN - Sau 40 năm lẩn trốn với nhiều lần thay đổi tên, nơi cư trú, Nguyễn Đức Khiêm (SN 1959) đã ra đầu thú sau quá trình kiên trì vận động, thuyết phục của Công an xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng.

Trốn truy nã 40 năm, người đàn ông ở Hải Phòng ra đầu thú

Trốn truy nã 40 năm, người đàn ông ở Hải Phòng ra đầu thú

VOV.VN - Sau 40 năm lẩn trốn với nhiều lần thay đổi tên, nơi cư trú, Nguyễn Đức Khiêm (SN 1959) đã ra đầu thú sau quá trình kiên trì vận động, thuyết phục của Công an xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng.

Truy nã đối tượng gây rối tại công trường khu công nghiệp ở Hải Phòng
Truy nã đối tượng gây rối tại công trường khu công nghiệp ở Hải Phòng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố (TP) Hải Phòng vừa phát thông báo truy nã Lưu Văn Minh, đối tượng bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ việc xảy ra tại công trường Công ty TNHH LG Display.

Truy nã đối tượng gây rối tại công trường khu công nghiệp ở Hải Phòng

Truy nã đối tượng gây rối tại công trường khu công nghiệp ở Hải Phòng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố (TP) Hải Phòng vừa phát thông báo truy nã Lưu Văn Minh, đối tượng bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ việc xảy ra tại công trường Công ty TNHH LG Display.

Hải Phòng truy tìm bị hại, cá nhân liên quan vụ lừa đảo tại Công ty Thủy Nguyên
Hải Phòng truy tìm bị hại, cá nhân liên quan vụ lừa đảo tại Công ty Thủy Nguyên

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (TP) Hải Phòng vừa thông báo truy tìm bị hại và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên.

Hải Phòng truy tìm bị hại, cá nhân liên quan vụ lừa đảo tại Công ty Thủy Nguyên

Hải Phòng truy tìm bị hại, cá nhân liên quan vụ lừa đảo tại Công ty Thủy Nguyên

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (TP) Hải Phòng vừa thông báo truy tìm bị hại và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật