Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế về hành vi buôn lậu

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hải Phòng về công tác truy nã, các đơn vị chức năng đã tiến hành rà soát địa bàn, qua đó phát hiện Ma He (SN 1984, trú tại TP Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) đang lẩn trốn tại phường An Biên, TP Hải Phòng.

Đối tượng Ma He giữa (x). Ảnh: CAHP

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Ma He là đối tượng bị Phòng Cảnh sát biển - Công an TP Thanh Đảo (Trung Quốc) ra Lệnh tạm giam và Quyết định truy nã số 2026-8 ngày 16/3/2026 để điều tra về hành vi "Buôn lậu".

Sau khi bắt giữ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan, báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và Bộ Công an để thực hiện việc bàn giao Ma He cho lực lượng chức năng Trung Quốc xử lý theo quy định pháp luật.