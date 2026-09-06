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Công an Lào Cai kịp thời đưa cụ ông lạc đường gần 100 km về với gia đình

Chủ Nhật, 21:10, 06/09/2026
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VOV.VN - Một cụ ông 70 tuổi đi xe đạp rời nhà xong bị mất phương hướng, lạc đường cách nơi cư trú gần 100km đến địa bàn xã Mậu A, tỉnh Lào Cai vừa được lực lượng Công an Lào Cai xác minh nhân thân, đưa về nhà an toàn.

Tối 5/9, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an xã Mậu A nhận được thông tin về một người đàn ông lớn tuổi đi lạc đường, đang có mặt tại địa phương. Qua tìm hiểu ban đầu, người đi lạc là ông Nguyễn Văn Trọng, 70 tuổi, trú tại xã Thanh Xá, tỉnh Phú Thọ.

Nhận thấy cụ ông tuổi cao, có dấu hiệu nhớ kém và không xác định được đường về nhà, Công an xã Mậu A nhanh chóng tiến hành xác minh thông tin nhân thân, quê quán và người thân của cụ.

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Cụ ông Nguyễn Văn Trọng lạc đường đã được lực lượng Công an đưa về nhà

Qua xác minh, ông Trọng rời nhà vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày để đi xe đạp thăm con gái. Do không thông thuộc đường đi, trong quá trình di chuyển ông đã bị lạc và đi đến địa bàn xã Mậu A, cách nơi cư trú gần 100 km.

Ngay sau đó, Công an xã Mậu A đã liên hệ được với gia đình ông Trọng, thông báo tình hình, thống nhất phương án và trực tiếp hỗ trợ đưa ông Trọng về với người thân an toàn.

Vụ việc cho thấy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và hỗ trợ người dân trong những tình huống phát sinh trên địa bàn.  

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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