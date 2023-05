Liên tiếp xảy ra án mạng nghiêm trọng khiến công nhân ở Bình Dương lo lắng

Kẻ trộm xịt hơi cay chống trả khi bị công an truy đuổi tại Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (16/5), Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông tin, đang tạm giữ Thái Bá Hùng (31 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra hành vi "đá nóng" xe máy của người dân và tấn công lực lượng công an khi bị truy đuổi.