Lĩnh án tù vì hành hạ con ruột

Theo nội dung vụ án, Hồng và Vũ Văn M. là vợ chồng và có 2 con chung, trong đó có bé H. (15 tuổi). Vì mâu thuẫn, Hồng cấm không cho cháu H. về nhà nội chơi, nhưng bé vẫn lén mẹ về thăm ông bà. Vì chuyện này mà Hồng đã 5 lần đánh con gái khiến nhiều chỗ trên cơ thể của bé bị thương tích.

Đỉnh điểm, ngày 10/10/2022, sau khi gọi con về, Hồng đã dùng nón bảo hiểm đánh vào vai và đá vào mặt khiến H. bị thương ở vai, mắt. Đến ngày 23/10/2022, Hồng dùng cây gỗ đánh H. gây nhiều vết thương. Lúc này, anh M. cũng dùng cây đánh con gái nhiều cái vì con không nghe lời.

Ngày 24/10/2022, giáo viên phát hiện H. thương tích đầy người nên đã đưa đến Công an phường An Bình, thành phố Dĩ An trình báo vụ việc.

Qua giám định thương tích, cơ quan chức năng xác định, cháu bé bị chấn thương ngực bụng, đa chấn thương phần mềm nhưng do vết thương đã lành nên tỷ lệ tổn thương cơ thể không xác định.

Tại phiên tòa xét xử, Hồng thừa nhận hành vi đánh con. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng 2 năm 6 tháng tù về tội “Hành hạ con”.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định anh M. không biết bị cáo Hồng đánh con. Việc anh M. dùng cây gỗ đánh cháu Hạ nhưng không gây thương tích, chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Hành hạ con”. Công an thành phố Dĩ An đã ra quyết định xử phạt hành chính M. về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác”.