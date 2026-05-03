Livestream nội dung đồi trụy trên mạng có thể bị phạt tới 15 năm tù

Trong bối cảnh mạng xã hội và các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, hành vi phát tán nội dung phản cảm, đồi trụy đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trao đổi về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty Luật Phúc Khánh Hưng đã làm rõ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Hình minh họa. Ảnh: Vietnamnet

Theo luật sư Nguyễn Văn Hưng, “đồi trụy” được hiểu là những hành vi, hình ảnh, âm thanh mang tính chất thấp hèn, lệch chuẩn đạo đức, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Từ đó, hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy bao gồm việc làm ra, sao chép, lưu hành, mua bán, tàng trữ hoặc phát tán các sản phẩm như sách, báo, hình ảnh, video, âm thanh có nội dung khiêu dâm, không lành mạnh nhằm phổ biến đến người khác.

Đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và có thể bị xử lý nghiêm khắc, đặc biệt là chế tài hình sự. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 326 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cụ thể, với các trường hợp vi phạm ở mức độ cơ bản, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trong khi đó, nếu hành vi có tính chất nghiêm trọng hơn, như dữ liệu số hóa có dung lượng lớn, số lượng hình ảnh, vật phẩm nhiều hoặc phổ biến cho nhiều người, mức hình phạt có thể tăng lên từ 3 đến 10 năm tù.

Đặc biệt, trong trường hợp phạm tội với quy mô lớn, phổ biến cho từ 101 người trở lên hoặc dữ liệu có dung lượng rất lớn, người vi phạm có thể phải đối mặt với mức án cao nhất từ 7 đến 15 năm tù.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc sử dụng mạng xã hội để livestream, phát tán nội dung nhạy cảm là hành vi tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật rất lớn.

Do đặc thù lan truyền nhanh, phạm vi tiếp cận rộng, số lượng người xem nội dung là một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng xác định mức độ vi phạm và khung hình phạt tương ứng.

Đáng chú ý, trong các vụ việc liên quan, thường có nhiều người tham gia với các vai trò khác nhau như thực hiện livestream, quay phim, hỗ trợ kỹ thuật hoặc quản lý tài khoản.

Những người này đều có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm nếu cùng tham gia thực hiện hành vi vi phạm. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, tòa án sẽ căn cứ vào vai trò cụ thể của từng cá nhân để đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội.